Политика

Муниципальные образования области предложили закон о едином способе избрания глав

Законодательную инициативу Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» об установлении единообразного способа избрания глав муниципальных округов, районов и городских округов рассмотрят депутаты регионального парламента на ноябрьской сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Законопроект предлагает избирать главу муниципального образования местным представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Такой способ уже определён областным законодательством для муниципальных и городских округов. Инициатива Ассоциации распространяет этот же принцип и на районы, которые не прошли процесс преобразования в округа в ходе муниципальной реформы.

«На мой взгляд, это очень своевременное решение, - прокомментировал позицию «Совета муниципальных образований Псковской области» спикер регионального парламента Александр Котов. – С точки зрения эффективности управления проведение конкурса исключает возможность случайного выбора, когда главами муниципальных образований могут стать люди профессионально неподготовленные и не имеющие соответствующего опыта и образования. К конкурсному отбору допускаются только те кандидаты, которые соответствуют определённым критериям, а перечень таких критериев определяется как раз представительным органом местного самоуправления».

Как подчеркнул председатель Собрания, конкурс на должность главы муниципалитета не исключает и политической конкуренции. «Здесь остаётся поле для политической борьбы – у партий появляется дополнительный стимул для участия в формировании представительного органа местного самоуправления – чем больше депутатов представляет политическую партию в Собрании или Думе, тем большее влияние партия оказывает через своих депутатов на выборы главы муниципального образования», - отметил Александр Котов.

По мнению спикера, все, кто имеет опыт работы в органах местного самоуправления, понимают преимущества чётко и грамотно выстроенной вертикали власти со своими полномочиями и со своей мерой ответственности на каждом уровне управления.

«В муниципальном образовании появляется один хозяин, который несёт ответственность за всё, что происходит на этой территории. У него есть соответствующие полномочия, и есть обязанность отчитываться перед представительным органом, доверившим ему управление муниципалитетом», - подытожил Александр Котов.