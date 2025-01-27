Политика

Центризбирком готовит законопроект о нарезке одномандатных округов

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приступила к подготовке к новому процессу формирования одномандатных избирательных округов. Согласно информации, полученной из источников, близких к администрации президента, данная мера обусловлена необходимостью актуализации данных о численности избирателей в каждом субъекте Российской Федерации.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, первым этапом работы стал сбор данных о численности избирателей в каждом регионе. Следующим этапом будет подсчёт количества округов, которое будет определено в соответствии с этими данными.

Источник, близкий к администрации президента, сообщает, что ЦИК определяет количество округов, приходящихся на один регион, и на основании этого рассчитывает, сколько депутатов может быть избрано по одномандатным округам от субъекта РФ. Однако для точных подсчётов необходимы данные о количестве избирателей на 1 января 2025 года, которые ЦИК пока не опубликовал. Предполагается, что эта информация будет доступна в феврале после получения данных из всех регионов.

Как правило, региональные власти стремятся сохранить как можно больше избирательных округов, то есть количество депутатов, которые будут представлять их интересы. Однако, по словам одного из источников, бывают исключения, когда губернатор может попытаться устранить конкурирующего или неугодного депутата Госдумы путем изменения границ округов. Хотя такие ситуации встречаются нечасто, как отмечает другой источник.

В Госдуму законопроект с новой схемой одномандатных округов может быть внесен в марте, говорят источники «Ведомостей». Работа над документом идет вместе с управлением президента по внутренней политике, замечают они.

Данный документ оказывает влияние в первую очередь на депутатов, избираемых по одномандатным округам, то есть от конкретных территорий, а не по партийным спискам. В настоящее время Государственная Дума состоит из 450 депутатов, из которых половина избирается по одномандатным округам.

Согласно законодательству, пересмотр границ одномандатных округов осуществляется раз в 10 лет, последний раз это было сделано в ноябре 2015 года. В 2007 и 2011 годах в Государственную Думу избирались только депутаты по партийным спискам, после чего была восстановлена смешанная система выборов.

Сейчас появились факторы, которые меняют всю конфигурацию для депутатов-одномандатников, считает юрист Олег Захаров.

«Появление примерно девяти округов в новых регионах увеличит общую норму представительства, что ставит под угрозу мандаты регионов с несколькими округами – где один из мандатов был получен методом «остатков» и теперь не дотягивает до средней нормы представительства», – замечает он.

Округа формируются на основе единой нормы представительства избирателей, которая определяется путем деления общего числа избирателей в Российской Федерации на количество одномандатных округов. В регионах, где число избирателей меньше установленной нормы представительства, создается один округ (например, в Хакасии и других регионах). Остальные округа распределяются между оставшимися регионами в соответствии с формулой, указанной в данной статье закона, с учетом количества избирателей в каждом регионе.

В 2015 году количество избирателей составляло около 110 миллионов, что соответствовало примерно 488 тысячам избирателей на один избирательный округ. В настоящее время норма представительства на один округ может измениться в связи с включением новых регионов в состав Российской Федерации.

Интересно будет посмотреть на то, как изменилась численность избирателей на 1 января, отмечает Олег Захаров. Чистка списков избирателей происходит перед выборами президента, но в таком случае регионы уменьшают шансы при перенарезке округов, поскольку их число считается от количества избирателей – и чем меньше людей, тем больше риск лишиться одного из мандатов: «Поэтому регионы из группы риска сейчас сильно связаны той электоральной статистикой, которую они декларировали год назад».