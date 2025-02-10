Политика

«Собственной персоной»: Александр Козловский о задачах «Единой России», работе в Госдуме и 80-летии Победы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 февраля.

Гость студии - секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о главном юбилее этого года — 80-летии Победы в Великой Отечественной войне. Также депутат рассказал о работе партии и Госдумы. Какие основные задачи ставит перед собой «Единая Россия» в 2025 году? Как проходит начало подготовки к парламентским выборам 2026 года? Какие главные направления работы в Государственной Думе можно выделить в ходе весенней сессии?