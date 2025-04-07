Международный телемост соединил российских и белорусских законодателей

Депутаты из 17 регионов России и Беларуси встретились на международном телемосту по вопросам местного самоуправления. Псковскую область на межпарламентском форуме представили председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и вице-спикер Армен Мнацаканян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Приветствуя коллег, председатель Могилёвского областного Совета депутатов Александр Горошкин отметил крепкие партнёрские и дружеские связи между региональными законодательными органами двух стран и обозначил цель телемоста - делиться опытом и обсуждать злободневные вопросы современности в контексте местного самоуправления.
С российской стороны с приветственными словами выступили спикеры и вице-спикеры законодательных органов Владимирской, Свердловской, Брянской и Калужской областей. Все парламентарии сделали акцент на актуальности развития местного самоуправления, как наиболее близкого к людям уровня власти. «В руках наших муниципалов находится широкий круг вопросов от ЖКХ до разработки генпланов стратегического развития округов, посёлков. Это сложная, ответственная и многогранная работа. Очень важно делиться опытом по всем этим направлениям», - подчеркнула председатель Законодательного Собрания Вологодской области Ольга Хохлова.
На важность изучения успешных муниципальных практик, реализованных в России и Беларуси, обратил внимание и Алексей Севастьянов. Международный телемост он рассматривает как площадку для обмена практическим опытом в сфере местного самоуправления.
В ходе телемоста парламентарии двух стран подробно обсудили вопросы правового регулирования системы органов местного самоуправления, поддержку проектов гражданских инициатив, раскрытие потенциала молодёжи через деятельность общественных объединений и парламентских структур. Отдельной темой международной встречи в преддверии 80-летия Победы стал разговор о сохранении исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Напомним, что между Псковским областным Собранием депутатов и Могилёвским областным Советом депутатов заключено соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на развитие и расширение межпарламентских связей, укрепление сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, а также деятельности аппаратов законодательных органов.