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Политика

Международный телемост соединил российских и белорусских законодателей

09.04.2025 13:24|ПсковКомментариев: 0

Депутаты из 17 регионов России и Беларуси встретились на международном телемосту по вопросам местного самоуправления. Псковскую область на межпарламентском форуме представили председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и вице-спикер Армен Мнацаканян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Приветствуя коллег, председатель Могилёвского областного Совета депутатов Александр Горошкин отметил крепкие партнёрские и дружеские связи между региональными законодательными органами двух стран и обозначил цель телемоста - делиться опытом и обсуждать злободневные вопросы современности в контексте местного самоуправления.

«Сегодняшние реалии требуют от местного самоуправления не только простого выполнения своих функций по предоставлению услуг населению, но и проявления инициативы, направленной на устойчивое развитие территорий и формирование у жителей своей причастности к жизни малой родины и своего региона», - сказал парламентарий.
 

С российской стороны с приветственными словами выступили спикеры и вице-спикеры законодательных органов Владимирской, Свердловской, Брянской и Калужской областей. Все парламентарии сделали акцент на актуальности развития местного самоуправления, как наиболее близкого к людям уровня власти. «В руках наших муниципалов находится широкий круг вопросов от ЖКХ до разработки генпланов стратегического развития  округов, посёлков. Это сложная, ответственная и многогранная работа. Очень важно делиться опытом по всем этим направлениям», - подчеркнула председатель Законодательного Собрания Вологодской области Ольга Хохлова.

На важность изучения успешных муниципальных практик, реализованных в России и Беларуси, обратил внимание и Алексей Севастьянов. Международный телемост он рассматривает как площадку для обмена практическим опытом в сфере местного самоуправления.

«В нашей региональной повестке местное самоуправление – вопрос номер один. Мы полностью завершили первый этап муниципальной реформы, связанной с преобразованием районов в округа и переходом на одноуровневую систему управления. Теперь важно правильно наладить и запустить эту работу. Грамотный анализ опыта других регионов будет очень полезен, и, возможно, поможет избежать каких-то ошибок. Главное, чтобы люди увидели и сами убедились, что эта реформа во благо», - прокомментировал онлайн-встречу с коллегами Алексей Севастьянов.

В ходе телемоста парламентарии двух стран подробно обсудили вопросы правового регулирования системы органов местного самоуправления, поддержку проектов гражданских инициатив, раскрытие потенциала молодёжи через деятельность общественных объединений и парламентских структур. Отдельной темой международной встречи в преддверии 80-летия Победы стал разговор о сохранении исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Напомним, что между Псковским областным Собранием депутатов и Могилёвским областным Советом депутатов заключено соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на развитие и расширение межпарламентских связей, укрепление сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, а также деятельности аппаратов законодательных органов.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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