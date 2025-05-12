Политика

Артур Гайдук переизбран на пост председателя Псковского «Яблока»

Артур Гайдук переизбран на пост председателя Псковского «Яблока» . 18 мая делегаты XXVII конференции Псковского регионального отделения партии избрали руководящие органы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Свои позиции сохранили пять действующих заместителей — Лев Шлосберг*, Софья Пугачева, Светлана Василькова, Александр Конашенков и Яна Иванова. Шестым заместителем стал Савелий Магер из Великих Лук.

Членом Федерального совета партии от Псковского «Яблока» избрана Яна Иванова.

Избран Региональный совет в составе 23 человек: девять из Пскова, трое из Великих Лук, 11 из районов области (представлены Гдовский, Стругокрасненский, Палкинский, Островский, Пушкиногорский, Новоржевский, Невельский, Пустошкинский и Усвятский районы).

Бюро регионального совета избрано в составе 11 человек. В Контрольно-ревизионную комиссию вошло три человека.

*Лев Шлосберг внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов