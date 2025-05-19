Политика

Антон Мороз обсудил взаимодействие между городским и областным уровнями власти с депутатом Собрания

Вице-президент «Нострой», координатор национального объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз встретился с депутатом Псковского областного Собрания депутатов, председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексеем Севастьяновым.

Фотографии: Антон Мороз / Telegram

«Алексей Анатольевич — человек с большим политическим и управленческим опытом, прекрасно погружённый в специфику округа и насущные проблемы псковичей. Обсудили актуальные вопросы развития городской инфраструктуры и улучшения качества жизни горожан», - написал Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Особое внимание во время встречи уделили вопросам взаимодействия между уровнями власти — городским и областным.