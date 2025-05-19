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Политика

Антон Мороз обсудил взаимодействие между городским и областным уровнями власти с депутатом Собрания

20.05.2025 10:42|ПсковКомментариев: 0

Вице-президент «Нострой», координатор национального объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз встретился с депутатом Псковского областного Собрания депутатов, председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексеем Севастьяновым.

Фотографии: Антон Мороз / Telegram

«Алексей Анатольевич — человек с большим политическим и управленческим опытом, прекрасно погружённый в специфику округа и насущные проблемы псковичей. Обсудили актуальные вопросы развития городской инфраструктуры и улучшения качества жизни горожан», - написал Антон Мороз в своем Telegram-канале. 

Особое внимание во время встречи уделили вопросам взаимодействия между уровнями власти — городским и областным.

«Уверен: только в тесном диалоге и совместной работе мы сможем добиться реальных, ощутимых результатов для жителей Пскова. Благодарю Алексея Анатольевича за открытость, ценные советы и готовность к сотрудничеству. Продолжаем работать — на благо города и людей!» - добавил политик. 
Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Источник: Псковская Лента Новостей
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