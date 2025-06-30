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Открытый разговор с Антоном Морозом

01.07.2025 13:25|ПсковКомментариев: 0

Имя Антона Мороза уже известно псковичам. Весной этого года петербургский предприниматель, вице-президент Национального объединения строителей заявился на праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3. И стал победителем предварительного голосования, поскольку действительно погрузился в проблемы избирателей, ведет активную общественно-политическую деятельность, встречается и с жителями, и с руководителями города. А 30 июня в пресс-центре ПЛН он откровенно ответил на вопросы журналистов, касающиеся решения проблемных вопросов жителей города. Псковская Лента Новостей делится подробностями открытого разговора.

 

Почему Псков?

- Псковичи по-прежнему задаются этим вопросом: вы - крупный бизнесмен, известный в масштабах страны и Северной столицы. Почему сделали выбор в пользу такого достаточно небольшого города, как Псков?

- Псковский регион для меня далеко не чужой. В рамках деятельности Национального объединения строителей и работы с бизнес-процессами у меня достаточно плотная связь и с регионом, и непосредственно с городом Псковом. Я уже более 10 лет в строительной отрасли курирую Северо-Западный федеральный округ и, естественно, Псковская область - одна из основных составляющих этого округа. Понятно, что существуют большие области, Санкт-Петербург и Ленинградская область, но псковский регион самобытный и с точки зрения строительства достаточно интересный. Особенно с учётом того, как развивается сейчас строительство объектов инфраструктуры, туризма. Помимо этого, у меня за пределами строительного бизнеса есть интересы в бизнесе, связанном с рыбохотхозяйствами. Такая составляющая тоже присутствует, и где, как не в Псковской области, развивать это направление своей деятельности?

Также я уже шестой год руковожу федерацией хоккея на траве России. Это олимпийский вид спорта. Есть интерес развивать хоккей на траве в Псковской области, поскольку сам по себе спорт уникальный, легкодоступный с точки зрения материально-технического обеспечения. Если не замахиваться на олимпийские поля и всё остальное, то с точки зрения развития его на пришкольных и придомовых территориях, здесь можно сделать из него образцовый вид спорта.

Об активной позиции

- Выборы по 3-му округу в Псковскую городскую Думу, как многим кажется, можно было бы выиграть «меньшей кровью». А вы постоянно в СМИ, постоянно встречаетесь с жителями. Почему вы столь активны?

- Для того, чтобы почувствовать себя родным на псковской земле, нужно выбирать тот округ, который действительно будет непростым, интересным с точки зрения работы. Мое правило - работу нужно делать хорошо. Она должна быть выполнена в соответствии с теми задачами, которые ставит перед тобой житель. К моему удивлению, жители моего округа оказались весьма активными и позитивными с точки зрения общения. И не выполнять какие-то задачи, которые они ставят - это не очень правильно с точки зрения дальнейшей политической карьеры и развития себя как общественного деятеля. Поэтому я считаю, что максимальное общение с населением, с жителями района позволяет аккумулировать всю проблематику, которая существуют на месте и по мере возможности, естественно, её решать.

К моему удивлению, скепсиса особого на встречах я не увидел. Наоборот, люди хотели видеть новое лицо, которое будет представлять округ, и с учетом того, что определённое количество времени отсутствовал их представитель в органах муниципальной власти, отреагировали очень позитивно. Все рабочие встречи проходили на очень дружелюбной основе. И количество жителей, которые неравнодушны, которые приходили на эти встречи, для меня было даже открытием. Я ожидал меньшего количества населения и большего количества вопросов. Но на самом деле вопросы все достаточно понятные и решаемые.

О решении проблем округа

- Вы достаточно плотно работаете с избирателями 3-его округа, какие наиболее острые проблемы этой территории Вы выявили? Какие проблемы уже удалось решить, а какие еще требуют своего решения?

- Проблематика везде одинаковая. Это состояние дворов, дорог, спортивных и детских площадок, некошеная трава на придомовых территориях, где-то - не вырубленные деревья, а где-то - наоборот, вырубленные деревья. Это проблемы жилищно-коммунального хозяйства, ливневые подтопления - все то, что присуще тому округу, который, я надеюсь, буду представлять в муниципалитете.

Первое, что мы делаем (и я благодарен тем жителям, которые принимают активное участие в работе с территорией, фактически становятся моими помощниками) - фиксируем замечания, предложения, просьбы, поручения в адрес администрации города, региона. В дальнейшем оформляем их юридически, помогаем с точки зрения административного продвижения в органах городской власти. У нас замечательные отношения с главой города, Борисом Елкиным, очень конструктивные, деловые. Ряд вопросов, которые, мы надеемся, что в ближайшее время решим, - это строительство многофункциональной территории для отдыха детей на Новгородской улице, покос травы на дворовых территориях, ремонт дворовых территорий. Это достаточно давние вопросы, которые до этого момента решены не были. Сейчас они начинают двигаться. Не потому что я такой крутой и могу это сделать сам. Это, в первую очередь, крутые жители, которые помогают собрать подписи, обращения и которые позволяют мне приходить в администрацию с готовыми документами для того, чтобы проблема была сдвинута.

Задачу проще решать, когда появляется коллективная заинтересованность в ее решении. Но собрать коллектив - это самое сложное, особенно когда каждый считает, что кто-то должен этим заниматься другой, но не ты. К счастью, у меня есть на Новгородской улице и на Льва Толстого представители жителей, которые не просто помогают, а готовы со мной вместе идти, работать и заниматься этими проблемами.

Сегодня вечером мы, кстати, идем с представительницей жителей Новгородской улицы к главе города по поводу тех вопросов, которые они поставили. Мы договорились с Борисом Елкиным, что будем обсуждать совместно, какие пути решения этих задач возможны.

О перспективах строительной отрасли

- Строительный бизнес Пскова бьет тревогу по поводу того, что отрасль переживает не лучшие времена (высокая ставка ЦБ, рост цен на стройматериалы и т.п.). Объемы вводимого в эксплуатацию жилья падают. Как Вы видите перспективы стройиндустрии в таком регионе, как наш?

- Строительство есть, было и будет всегда локомотивом экономики. Об этом говорит и президент Путин. Об этом говорят даже представители финансового блока, которые не всегда поддерживают нормативную документацию, которую предлагает строительная отрасль. Но мы понимаем, что без стройки нет развития. Все национальные проекты Российской Федерации опираются на тот или иной объём строительных работ. Естественно, это строительные работы должны выполняться качественно и в срок. Для этого необходимы кадры, финансирование, техническое перевооружение и так далее. Все это позволяет развивать остальные отрасли экономики.

Действительно, сейчас в строительной отрасли, особенно в жилищном строительстве, не самая комфортная обстановка. С учётом того, что была повышена ключевая ставка ЦБ и отменены определённые институты ипотечного кредитования, уровень продаж упал на минимальный объем за последние годы. При том, что задача по сдаче количества квадратных метров выполняется практически 100% на территории России, в Псковской области - даже с превышением.

Вопрос покупательной способности населения - это вопрос экономики. Если граждане смогут пользоваться теми или иными программами, которые будут сгенерированы министерством строительства и представителями субъектов, то покупательная способность будет расти.

Это не значит, что ипотечной программы нет. Во-первых, существует ипотечная программа для участников СВО, существует ипотека для молодых семей, и мы предлагаем её расширить. Понятно, что страна сейчас живёт в непростой ситуации, основные денежные средства уходят на социальные выплаты плюс проведение специальной военной операции. Но в то же время все прекрасно понимают, и президент России в первую очередь, что остановить строительство нельзя, оно должно развиваться. И это будет драйвером для роста всей экономики внутри любого региона.

Если говорить о Псковской области, достаточно неплохо себя чувствуют строительные комплексы. Компании, которые состоят в саморегулируемой организации псковского строительного комплекса, все живы, все работают, все обладают определённым портфелем заказов. И я надеюсь, что они будут развиваться в дальнейшем. Есть, для кого строить, есть, кому это жилье передавать. Здесь отчасти, наверное, государственная политика должна работать с точки зрения создания дополнительного фонда госжилья для расселения ветхих, аварийных домов. Это должно ложиться не только на плечи субъекта, но на плечи Российской Федерации в целом.

О проблематике Пскова

- Какие социально-экономические проблемы, на Ваш взгляд, стоят перед городом Псковом? Видите ли Вы проблемы, которые требуют решения с точки зрения урбанистики?

- Для меня сейчас Псков разделился на два города: это центр и то, что находится за пределами центра. Это не только третий округ, но и остальные округа. И естественно, проблемы для каждой из этих двух локаций - абсолютно разные. Центр города - это однозначно центр притяжения, огромный объем туристического потока, который нужно встречать, принимать, обслуживать, показывать, особенно с учётом того, что Пскову есть, что показать. В центре, наверное, сейчас основная проблема - это нехватка мест обустройства туристического бытия. То есть, не хватает отелей. Я вынужден иногда проживать в отелях. И не всегда могу поселиться, потому что физически нет мест. Гораздо больше мест стало, которые способны качественно и вкусно накормить, показать красоту кухни нашего региона. Но это отсутствует за пределами центра города. Огромная проблема с инженерной инфраструктурой: устройство ливневых канализаций, подтопление домов, дворов - это большая проблема, которая требует решения и её можно ступенчато решать. Если правильно вести мониторинг, определять погодные условия, заранее обеспечивать обследование ливневых канализаций и работать с этими местами. Естественно, необходимо строить новое жильё и новые объекты только в тех местах, которые позволяют эту проблему заранее избежать или, по крайней мере, предусмотреть систему водоотведения через систему создания дополнительных водосборных пунктов.

Существуют определённые проблемы с дорожной инфраструктурой, особенно в районах, удаленных от центра. Проблема решается, но, к сожалению, затраты достаточно большие, и комплексно решить её на данный момент без привлечения дополнительных ресурсов невозможно. Но работать с этой проблемой однозначно надо и работать нужно так, чтобы дорожные покрытия служили гораздо более долгий срок, нежели сейчас.

Если говорить о территории за пределами Пскова, то очень болезненные вопросы отопления. Котельные до сих пор используют дровяное отопление. При том, что наша страна - основной экспортер газа. Думаю, в этом направлении нужно работать - развивать газификацию, восстанавливать системы инженерной инфраструктуры, которые находятся на территории области. Хотя могу сказать, что дороги достаточно хорошие, и это большой плюс, и огромное спасибо за это региональной власти, которая работает с федеральной властью рука об руку и помогает реализовывать эти достаточно серьёзные проекты. Но в то же время в отдельных локациях сталкиваешься с убийственным качеством дорог. Это непозволительно для современного российского государства, особенно с учётом того, что Псковская область является визиткой Российской Федерации.

О зеленом городе

- Псков был зелёным городом, но в последнее время в центре спилили очень много старых деревьев, аргументируя это тем, что они уже больные. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, как должна быть выстроена работа по обновлению зелёных насаждений в городе?

- Проблема старых деревьев существует, и не реагировать на нее нельзя. Вчера был ветер, и у нас поваленные деревья посреди города, и это тоже проблема. Подходить к этому нужно крайне аккуратно, используя экспертное мнение профессионалов в этом направлении. Избирательно, естественно, определенное количество зеленых насаждений может быть удалено в случае, если они представляют опасность для населения. Но должна производиться замена на новые посадки, на новые насаждения, которые позволят сохранить экосистему Пскова в том виде, в котором она сейчас существует.

Псков является одним из экологически чистых городов, и если к решению проблемы подойти взвешенно и грамотно, то можно сохранить зеленый облик Пскова и помочь развитию экотуризма. Экотропы - это тоже одна из тех причин, по которой в Псков хочется приезжать.

Иногда нужно удалять больные деревья, как мы удаляем зуб. Не потому, что хотим его удалить. А потому что есть такая необходимость. Но если занимаемся потом восстановлением, у нас будет шикарная замечательная улыбка.

О борьбе с подтоплением улиц

- Еще одна проблема, которая волнует псковичей особенно этим дождливым летом – подтопления улиц и тротуаров после ливней. На Ваш взгляд, есть ли «рецепт» борьбы с этой напастью?

- Проблема появилась не просто так. Это базовые ошибки при строительстве и проектировании жилых домов. Решение проблемы - в первую очередь, это мониторинг. Надо отслеживать состояние дворов, подвалов еще до того, как пройдет ливень. У нас неплохо работает гидрометцентр, если внимательно подходить к прогнозированию и заранее проверять ливневую канализацию, которая обслуживают данные объекты, то избежать серьёзных последствий от стихийных бедствий вполне возможно.

А при новом строительстве просто нужно учитывать сразу систему водоснабжения, водоотведения - чтобы они были построены грамотно, в срок, под контролем строительной организации, которая осуществляет территориальное устройство данного объекта для того, чтобы система водоснабжения, водозаборники работали по нормативам и стандартам, принятым в общестроительной деятельности на территории Российской Федерации.

О Гдове

- В июне Вы встречались с главой Гдовского округа Николаем Мешковым. С чем связан интерес к этому муниципалитету?

- Гдов - сам по себе самобытный город, очень интересная территория, а главное - богата людьми, которые болеют спортом, как говорится, от кончиков пальцев до макушки. И, когда мы приняли решение внутри Федерации хоккея на траве, что Псковская область и Псков могут быть точкой развития этого вида спорта, одно из мест, которое нам в первую очередь территориально и с точки зрения количества энтузиастов, занимающихся спортом, показалось привлекательным, был Гдов. Действительно мы там нашли такую точку притяжения. Там есть энтузиасты, дети, которые с горящими глазами. Территория находится близко к Ленинградской области, поэтому она может быть в совокупности с Ленинградской областью интересна для развития хоккея на траве. То, что здесь хоккей будет - я вам обещаю.

О музыке

- Какую музыку слушаете?

- Я люблю русскую музыку. Раньше всегда рок-н-роллом увлекался, «Наутилус Помпилиус», Цой, «Алиса». То есть рок, немножко панк-рок, но при этом я с удовольствием обычное «Русское радио» в машине слушаю. Потому что мне нравится то, что происходит сейчас на рынке шоу-бизнеса и то, что выдаётся в эфир. Я не сторонник западной музыки. Но не по идеологическим причинам. С удовольствием «Скорпионс», «Металлику» воспринимаю, но больше русский рок и русскую музыку люблю.

О доступности спорта

- Ощущается ли в нашем регионе проблема с доступностью массового спорта?

- Ощущается. Когда мы встречались с губернатором и поднимали вопрос хоккея на траве, первый вопрос был: где заниматься? Детей в наш вид спорта, несмотря на то, что он не настолько слышен и виден, набрать очень легко. Это демократичный вид спорта и очень популярный в мире. Но катастрофически не хватает площадок. Места в школьных учебных заведениях и на уличных площадках забиты по полной программе. Найти место себе очень сложно. Почему мы оттолкнулись от Гдова? Потому что там нашли энтузиастов, которые предоставили площадку и сказали: пожалуйста, играйте. Борис Андреевич Елкин тоже обещал помочь организовать хоккей на траве в нескольких школах. Но по большому счёту сложно спорт развивать из-за того, что не хватает места.

Спорт - это очень важная составляющая жизни, это норма жизни. Я каждое утро бегаю, то есть стараюсь 10 километров каждый день пробегать. Если есть такая возможность, я нахожусь не в командировке, то я это делаю. Помимо этого, я 13 лет занимался фехтованием. У меня до окончания школа была спортивная карьера, входил в сборные не только города, но и страны. Мне это дало очень много: и характер, и здоровье, и совершенно другое восприятие мира, нежели у человека, не имеющего к спорту отношение.

Секрет успеха

- Крупный бизнес, общественно-политическая деятельность, хоккей на траве, пятеро детей, оказывается, ещё и десятку пробегаете с утра. Как все успевать?

- Сложно. Хотелось бы, чтобы часов в сутках было больше. У меня спортивный режим с детства. Поэтому я привык, что спишь 6-7 часов, остальное время ты занимаешься спортом, а в данной ситуации - спортом и работой, и семьёй, в том числе. Работа вдохновляет. Выходные стараюсь посвящать детям.

Сейчас дети регулярно проводят время в Псковской области, с огромным удовольствием приезжают, объездили уже всю территорию: Себеж, Невель, Остров, Пушкинские Горы, Псков. Они принимали участие в субботнике. С огромным удовольствием отпахали весь день, и требовали «продолжения банкета». Детям здесь нравится.

Источник: Псковская Лента Новостей
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