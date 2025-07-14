Политика

Экс-губернатор Псковской области обозначил главные вызовы и раскрыл свои планы

Бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов обозначил главные вызовы, которые, по его мнению, стоят перед страной, и раскрыл в эфире программы «Особое мнение» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Если брать прошедший год, то есть два основных, определяющих момента. Во-первых, прошел еще один год специальной военной операции. Это влияет на обстановку. Большие материальные ресурсы затрачиваются на ведение боевых действий. Это влияет и на настроения людей и на уровень жизни», - отметил Евгений Михайлов.

Второй момент, который обозначил экс-губернатор, это резкое усиление антимигрантских настроений после трагедии в в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Люди как-то очень обостренно эту тему восприняли. Сложилось общее мнение, что в России, во-первых, их слишком много и нам столько не нужно, а во-вторых, непонятно, почему действует программа так называемой "замещающей миграции", когда людям, которые не имеют никакого отношения к России, массово раздают гражданство с соответствующими льготами. Россия, кроме расходов, ничего не имеет от этого», - сказал Евгений Михайлов.

Он считает, что эта проблема вызывает очень острое недовольство населения.

«Люди все равно надеются на успешное завершение спецоперации, на то, что правительство найдет правильный вариант решения проблемы с мигрантами, поэтому никаких публичных проявлений не ожидается, но люди ждут, когда будут приняты соответствующие меры», - пояснил экс-губернатор.

Он также сделал прогноз возможного развития событий после разрешения украинского конфликта.

«Много зависит от того, какую линию займут в Соединенных Штатах. Если все останется примерно как сейчас, американцы будут оказывать ограниченную помощь Украине, не очень большую и не маленькую. Тогда и Европа, возможно, тоже сохранит поддержку военного конфликта, и тогда он может длится довольно долго. Есть основные игроки мировые, которые могут оказать влияние на этот конфликт. Буквально 3-4 центра силы: Соединенные Штаты, Великобритания, Европейский Союз, Китай. И от их взаимодействия будет зависеть результат, зависит обстановка и наша позиция», - сказал Евгений Михайлов.

Экс-губернатор также считает, что стране необходимо пересмотреть приоритеты. Так, например, он поставил под сомнение необходимость в проведении выборов в нынешних условиях. По его мнению, властям нужно сосредоточиться на решении более серьезных проблем.

«Госдума сейчас не имеет такого значения, чтобы разбираться, какие пропорции у каких партий. Они превратились в такой орган, который штампует то, что им прикажут из правительства или администрации. По хорошему, вообще никаких выборов федерального уровня сейчас проводить не надо. Я бы даже не проводил и на уровне губернатора. Выборы местного самоуправления можно оставить, там нормально все, можно проводить большие выборы. Кому нужны эти кампании? Сейчас идет специальная военная операция и нужно в ней победить», - пояснил Евгений Михайлов.

Под занавес программы бывший губернатор Псковской области сообщил, что не планирует возвращаться в политическую жизнь региона. Сейчас он занят тем, что развивает свои информационные ресурсы, в которых публикует собственные аналитические материалы на темы общественно-политической жизни. Это он считает в настоящее время своим «главным интересом».

«Политика на уровне местного самоуправления есть. Тут политикой как раз можно заниматься, потому что здесь нет такого контроля. И люди здесь более понятные, цели и задачи есть - это управление собственными поселком и районами. Это близко к человеку, это понятно», - заключил экс-губернатор.