Политика

Более 500 заявок подано на ДЭГ на сентябрьские выборы в Псковской области

Больше 500 заявок подано на дистанционное электронное голосование в Псковской области на муниципальные выборы, которые пройдут с 12 по 14 сентября, сообщил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я могу сказать, что ДЭГ зарекомендовал себя положительно в области. Это очень удобный способ голосования. В регионе мы используем его с 2022 года», - сказал Игорь Сопов.

Что касается мобильного интернета и возможности проголосовать с помощью ДЭГ, то ограничения связи в основном касаются центра города, уточнил председатель регионального избиркома. «В городе у нас в этом году одна кампания», - пояснил он.

Игорь Сопов объяснил, что в муниципалитетах проблем с интернетом почти нет. «Также мы будем распространять листовки, в которых будет рассказывать, как проголосовать с помощью ДЭГ. Что необходимо не на бегу голосовать, а сесть, возможно, даже со стационарного компьютера дома, проверить работу Wi-Fi, стабильность подключения и вдумчиво проголосовать», - продолжил председатель.

Напомним, в Псковской области в этом году проходят 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.

Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:

Великолукский муниципальный округ;

Гдовский муниципальный округ;

Дедовичский муниципальный округ;

Куньинский муниципальный округ;

Новосокольнический муниципальный округ:

Островский муниципальный округ;

Палкинский муниципальный округ;

Псковский муниципальный округ;

Пустошкинский муниципальный округ;

Пушкиногорский муниципальный округ;

Себежский муниципальный округ;

Стругокрасненский муниципальный округ;

Псков.

На территории региона работают 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составляет 2069 человек.