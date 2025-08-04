Политика

Валерий Гарбузов о переговорах по Украине: Перспективы урегулирования конфликта на нуле

Перспективы урегулирования конфликта на Украине зашли в тупик. Сейчас они на нуле. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов, комментируя переговоры России и Украины в Стамбуле в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Переговоры начались, но они должны вести к какому-то результату. Нынешние переговоры оказались процессом прояснения позиций сторон. Я не думаю, что они приведут к каким-то результатам. Основой должна быть политика по поиску компромисса, который может привести к перемирию сначала, а потом и к миру. Обе стороны готовы отстаивать свои позиции и не сходить с них. Если все время они говорят об этом, стало быть, никакой речи о компромиссе не идет. Он может быть связан только с территорией», - сказал Валерий Гарбузов.

Доктор наук не уверен, что ситуация изменится через год или два. «Даже после того, как закончится срок Трампа. Я думаю, что он уйдет с чем и пришел. Вряд ли ему удастся урегулировать этот конфликт», - высказался он.

Это очень безрадостная картина в плане развития этого конфликта, полагает Валерий Гарбузов. «Это самая сложная проблема и для Трампа, и для российской политики. И самое главное, что это затянувшаяся региональная проблема, которая приобрела глобальный характер», - заключил член-корреспондент Российской академии наук.