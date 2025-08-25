Михаил Иванов: Главная задача «Партии пенсионеров» — стать в 2026 году парламентской

Главная задача «Партии пенсионеров» — стать в 2026 году парламентской. Об этом председатель регионального отделения партии Михаил Иванов заявил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В «Партии пенсионеров» по спискам кандидаты выдвинулись во всех 11 округах.
«25 кандидатов зарегистрированы, в полном составе команда идет ко дню голосования. Наши кандидаты не всегда пенсионеры, название партии — не догма. Пенсионерами, дай Бог, рано или поздно станут все, главное — дожить», — добавил Михаил Иванов.
Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами «ПЛН FM» проводит круглые столы и дебаты.
В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.