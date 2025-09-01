Политика

Новый избирательный участок организовали в псковской деревне Борисовичи

В связи с увеличением предельной численности избирателей участка №158 организован новый избирательный участок в деревне Борисовичи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Территориальной избирательной комиссии Псковского района.

Фото здесь и далее: ТИК Псковского района

На избирательный участок №138 в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию (школу №27) по адресу: улица Балтийская, 5Б идут голосовать жители, проживающие по улицам: Дачная, Дмитрия Яковлева, Завеличенская, Михаила Егорова, Михайловская, Сержанта Коровина, частный сектор дома №№1-104.

На избирательный участок №158 в ПИЛГ идут голосовать жители, проживающие по улице Балтийской.

На новый избирательный участок №139 (помещение филиала «Детский сад «Малышок» Родинской средней общеобразовательной школы по адресу: деревня Борисовичи, улица Пражская, 8/12) идут голосовать жители, проживающие по улицам: Анатолия Слинина, Пражская, Венская, Героя России Досягаева, Радужная, Радужная, квартал №№1-14 и избиратели деревни Опочицы.

Проголосовать можно только на своем избирательном участке, согласно регистрации.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.