Политика

Начинается программа «Особое мнение» с председателем «Яблока» Николаем Рыбаковым

Начинается программа «Особое мнение» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко поговорит с ним о роли и месте оппозиции в современной политической реальности в России.

Что отличает Псковскую область от других субъектов РФ? Что федеральный политик думает о новациях в школьном образовании? Как он оценивает ситуацию в здравоохранении в Псковской области и в России в целом? С какой программой идут кандидаты «Яблока» на выборы? Как председатель партии относится к дистанционному электронному голосованию? Об этом и многом другом — в эфире.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва.