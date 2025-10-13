Политика

Артур Гайдук допустил возвращение «Яблока» в Госдуму в 2026 году

Возвращение «Яблока» в Государственную Думу по итогам парламентских выборов в 2026 году возможно, если партии не будет оказываться такого противодействия, которое она испытывает в настоящее время. Такое мнение в программе «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM) высказал председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук.

«Я думаю, что если не будут вставлять палки в колеса, то «Яблоко» благополучно вернется в Государственную Думу. Я трезво оцениваю уровень поддержки «Яблока» и востребованность либерально-демократических идей. Что касается, какие партии должны быть представлены в Госдуме и в парламентах, здесь ответ очень короткий — любые партии, которые отвечают мнению людей, имеют право быть представлены в законодательных органах. Если идеология этих партией не является радикальной или крайне радикальной, если есть поддержка граждан, то эта партия имеет право быть», - сказал Артур Гайдук.

Политик добавил, что, по его мнению, есть обстоятельства, которые позволят «Яблоку» вернуться в Госдуму. Напомним, по итогам прошлых выборов в 2021 году партия набрала не более 1,5% поддержки.

Напомним, «Армрестлинг» - это программа на ПЛН FM, в которой сталкиваются личности, мнения, происходят дискуссии. Сегодня участниками стали руководитель фракции политической партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский и председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук.