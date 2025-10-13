Артур Гайдук допустил возвращение «Яблока» в Госдуму в 2026 году

Возвращение «Яблока» в Государственную Думу по итогам парламентских выборов в 2026 году возможно, если партии не будет оказываться такого противодействия, которое она испытывает в настоящее время. Такое мнение в программе «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM) высказал председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук.
Политик добавил, что, по его мнению, есть обстоятельства, которые позволят «Яблоку» вернуться в Госдуму. Напомним, по итогам прошлых выборов в 2021 году партия набрала не более 1,5% поддержки.
Напомним, «Армрестлинг» - это программа на ПЛН FM, в которой сталкиваются личности, мнения, происходят дискуссии. Сегодня участниками стали руководитель фракции политической партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский и председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук.