«Бесшовный переход»: первые итоги преобразования Псковского района в округ подвели депутаты и глава муниципалитета

В Псковском регионе завершилась масштабная муниципальная реформа, в рамках которой все районы были преобразованы в округа, перейдя на одноуровневую систему управления. Главная задача — сделать управление эффективнее, а жизнь людей — комфортнее. О том, как на практике проходит этот сложный переход и каковы его первые итоги, рассказали руководители и депутаты нового Псковского муниципального округа в ходе круглого стола в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в беседе с ведущей Любовью Кузнецовой.

Хотя основные формальные события — выборы депутатов первого созыва, утверждение устава, избрание главы — уже позади, ключевой вопрос для жителей заключается в практической стороне реформы: будет ли переход на новую систему управления с 1 января «бесшовным» и что он изменит в повседневной жизни?

Плановый переход и «единое окно» для жителей

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова заверила, что переход осуществляется в плановом режиме, несмотря на сложность задачи. По ее словам, вся работа велась по детальной «дорожной карте».

Особое внимание, как отметила глава, было уделено кадровым вопросам и сохранению «потенциала специалистов», а также разъяснительной работе с населением. Жителям важно, что привычные точки контакта с властью остаются.

«Для них по-прежнему те же здания волостей или даже у кого-то еще сельсоветов, старое название сохранилось, куда они могут обратиться теперь уже по любой проблеме. Раньше часть вопросов приходилось перенаправлять в районную администрацию. Сейчас же мы понимаем, что это общая система, которая должна работать как "единое окно" для жителя», — пояснила Наталья Федорова.

Значительный объем работы, по словам главы района, заняла детальная проработка всех переходящих от поселений полномочий, «вплоть до покоса травы». Эта кропотливая работа была необходима для формирования бюджета нового округа.

«Впервые для нас этот вопрос в таком объеме встал. Когда бюджет формируется не только из бюджета администрации, а куда вливаются бюджеты десяти сельских поселений», — пояснила Наталья Федорова.

У округа уже сейчас видны дополнительные финансовые возможности, о которых говорилось на старте реформы. Глава отметила, что поступление налоговых и неналоговых платежей по этому году уже превысило норматив и все эти средства планируется направить на реализацию масштабных мероприятий.

«Это действительно период достаточно сложный: много нормативно-правовых актов, юридических тонкостей, большая работа бюджета и настройки этого, уже большого, коллектива. Но мы готовы работать», — заверила Наталья Федорова.

Приоритет — кадры и стабильность для жителей

На вопросы кадровой стабильности ответила заместитель главы администрации Псковского муниципального округа Татьяна Забелина, курирующая территориальные вопросы. Она отметила, что главной задачей на этапе реорганизации являлось сохранение работоспособности системы для населения.

«Очень важно отметить, что здания администрации каждого поселения по-прежнему открыты и состав администрации практически весь сохранен. Нам важно сохранить накопленный опыт людей, оставив их всех на местах. Для тех, кто достиг предельного возраста муниципальной службы, мы нашли вариант сохранения этой категории специалистов, работающих на территориях сельских поселений. Терять кадры мы не можем и не намерены», — заявила заместитель главы.

Преобразования не обошлись без волнений в коллективе. Молодые специалисты относились к изменениям настороженно, некоторые сотрудники рассматривали возможность ухода. По словам Татьяны Забелиной, ключом к решению стала открытая коммуникация. Она подтвердила, что, несмотря на детальную «дорожную карту» от правительства региона, на практике возникали уникальные вопросы, не имевшие готовых ответов.

В свою очередь глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова отметила уникальность ситуации и задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

«В каждом конкретном случае необходимо учитывать особенности каждого муниципального образования. Для нас это тоже уникальная история. Вместе мы ищем пути решения вопросов, актуальных для жителей нашего муниципального округа».

Работа в новом темпе

Если исполнительная власть была сосредоточена на практической реорганизации, то перед вновь избранным представительным органом местного самоуправления стояла задача в сжатые сроки создать правовые основы для жизни новой муниципальной единицы. На вопрос о том, как депутатам удается держать высокий темп в этих условиях, ответила председатель Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерия Фомина.

По ее словам, Собрание депутатов Псковского муниципального округа первого созыва, избранное в сентябре этого года, состоит из 20 депутатов. Председатель также уточнила, что абсолютное большинство из них (85%) живут и работают на территории округа, что, вероятно, обеспечивает глубокое понимание местных проблем.

«За два месяца работы мы провели четыре сессии, приняли 37 решений, в том числе устав Псковского муниципального округа и выборов его главы. При этом надо отметить, что все депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, единогласно голосовали за кандидатуру Федоровой Натальи Анатольевны», — подчеркнула Валерия Фомина.

Председатель также выделила два ключевых фактора, помогающих выдерживать заданный темп. Первый — это «опыт работы»: значительная часть депутатов ранее уже работала в районном или сельских собраниях. Второй, не менее важный, — это постоянное взаимодействие как с областными структурами, так и с главой и администрацией округа.

«Мы прекрасно понимаем, что те решения, которые мы принимаем, будут определять развитие округа на годы вперед», — заверила Валерия Фомина.

Хозяйственный блок в новой системе

Пока депутаты создавали правовую базу, исполнительная власть уже тестировала новые управленческие механизмы на практике. Продолжая обсуждение практических аспектов реформы, первый заместитель главы администрации Псковского муниципального округа Артем Иванов, курирующий хозяйственный блок, видит в преобразованиях только положительные стороны, поскольку «административно-хозяйственная деятельность теперь строится по четкой вертикали».

«До этого у нас было десять глав волостей, которые занимались своей деятельностью. Сейчас эта вертикаль власти выстроилась, и конечно нам проще работать с волостями, проще работать с гражданами, мы слышим, видим и постоянно ежедневно общаемся с ними», — пояснил первый заместитель главы.

Ключевым преимуществом новой системы Артем Иванов назвал объединение требований и централизацию управления в таких сферах, как, например, дорожное хозяйство: «У всех будут одинаковые требования к содержанию дорог. Также расчистка от снега, грейдирование. Не так, как в каждой волости кто-то захотел сделать».

Такой подход, по его словам, позволит осуществлять единый контроль и повысить качество работ, несмотря на возросший объем задач. Артем Иванов выразил уверенность в надежности подрядчиков, с которыми округ планирует работать, и готовности территориальных отделов к совместной деятельности.

Глава округа Наталья Федорова добавила, что изменения имеют и экономическую целесообразность. Она подтвердила, что централизация закупок позволяет достигать значительной бюджетной экономии. Соответствующий опыт новый округ готов перенимать у других муниципалитетов.

Кроме того, глава отметила важный плюс в управленческой работе: освобождение времени местных специалистов от рутинной административной работы. Территориальные отделы должны стать реальными «хозяевами на земле», сосредоточенными на деятельности по повышению качества жизни.

Взгляд из области: оценка реформы региональным депутатом

Завершающим аккордом обсуждения стал комментарий депутата Псковского областного Собрания Владимира Кузя, который представил взгляд на реформу с регионального уровня и оценил ход ее реализации в самом крупном муниципальном образовании области.

«Я являюсь сторонником муниципальной реформы системы управления. Действительно, Псковский район очень большой и по протяженности, и по количеству населения. И особенно радует то, что мы двигаемся дальше с хорошей сильной командой. Подошли к проведению этой реформы ответственно, вложили очень много сил», — подчеркнул депутат.

Одним из ключевых аспектов реформы «стала эффективность управления и прозрачность». Владимир Кузь убежден: благодаря проведенной реформе сотрудники органов МСУ получат возможность делать упор на хозяйственной деятельности. Те, кто работают на местах, станут «руками, ногами и глазами» главы округа.

Другим преимуществом новой модели, по мнению депутата, является значительная экономия бюджетных средств для муниципалитета, а также усиление позиций на конкурсах и при распределении грантов. Таким образом, объединенный муниципалитет сможет подавать заявки от всего населения округа, а не от небольших поселений.

Говоря о реакции коллег-депутатов, чьи округа также прошли через преобразования, Владимир Кузь отметил, что критических отзывов о самой реформе нет. Он охарактеризовал нагнетание негатива вокруг нее как искусственное: «Тут очевидны только плюсы».

По мнению депутата, реформа является логичным возвращением к проверенной, удобной системе управления, напоминающей советский опыт, но с современными инструментами.

«По большому счету, мы вернулись назад, как было в советское время. Поняли, что мы изначально, наверное, не туда пошли», — заключил Владимир Кузь.

Итоги года и приоритеты развития

Подводя итоги брифинга, Наталья Федорова перечислила ключевые достижения уходящего года и обозначила приоритеты развития, подчеркнув успешное выполнение социальных обязательств.

Глава муниципального округа отметила, что год был достаточно успешен с точки зрения реализации проектов. Все социальные программы в сфере образования и культуры, по ее словам, выполнены на 120% благодаря доведению дополнительных средств до учреждений.

Особое внимание глава уделила комплексному решению проблемных вопросов. Так в сфере ЖКХ (водоснабжение и водоотведение) была проведена модернизация сетей и сделано «значительное приобретение» спецтехники для устранения последствий аварий, а также пополнена муниципальная «флотилия» новым судном для работы на островах.

Отдельно Наталья Федорова затронула инвестиционную привлекательность муниципалитета и успешный запуск котельной в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Центральной темой финальной части выступления стала поддержка местных инициатив. Глава округа высоко оценила движение ТОСов (территориальных общественных самоуправлений), подчеркнув их роль в улучшении качества жизни. Она также отметила, что за этот год 24 заявки выиграли и уже сейчас благополучно реализовываются.

Татьяна Забелина добавила, что в условиях одноуровневой системы роль ТОСов, безусловно, возрастает в разы, и этот потенциал будет усилен за счет привлечения бывших депутатов сельских поселений.

Наталья Федорова развила эту мысль, описав принцип взаимодействия власти и жителей как совместный путь. Этот подход, по ее словам, повышает степень доверия и активность граждан, что ярко проявляется в проектах благоустройства.

Завершила свое выступление глава округа на объединяющей ноте, отметив «доброе сердце» и единение жителей, которые все вместе поддерживают участников специальной военной операции, отправляя подарки и «частичку тепла в письмах».

Алена Балан