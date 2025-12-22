Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
До нового года не трогать!
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
«Лёгкая кухня»: Профитроли с кремом
в «СтругановЪ»
Новогодний корпоратив
вклады в ПСБ
ESG-активность на Некрасова
Почему такие желтые?
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Господин Рейтингомер
Тридцать мастеров и одна ёлка
Работа в «Россети Северо-Запад»
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Политика 22.12.2025 18:111 Рейтингомер: премия от Мишустина, плачущий чиновник и бизнесвумен на скамье подсудимых 23.12.2025 12:330 «Бесшовный переход»: первые итоги преобразования Псковского района в округ подвели депутаты и глава муниципалитета 22.12.2025 20:510 Рейтингомер: премия от Мишустина, плачущий чиновник и бизнесвумен на скамье подсудимых. ВИДЕО 22.12.2025 18:111 Рейтингомер: премия от Мишустина, плачущий чиновник и бизнесвумен на скамье подсудимых 22.12.2025 09:570 Муниципальная реформа. Итоги преобразований. ИНФОГРАФИКА 20.12.2025 09:000 «Дневной дозор»: Нужно ли отменить ежегодные декларации чиновников и депутатов?
 
 
 
Самое популярное 19.12.2025 11:470 Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО 22.12.2025 11:161 Установлена личность водителя, обесточившего главную городскую елку Пскова 19.12.2025 10:231 Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове 18.12.2025 08:200 За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей 19.12.2025 10:420 Фотофакт: Стекло офиса разбилось после ДТП на Октябрьской площади в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Бесшовный переход»: первые итоги преобразования Псковского района в округ подвели депутаты и глава муниципалитета

23.12.2025 12:33|ПсковКомментариев: 0

В Псковском регионе завершилась масштабная муниципальная реформа, в рамках которой все районы были преобразованы в округа, перейдя на одноуровневую систему управления. Главная задача — сделать управление эффективнее, а жизнь людей — комфортнее. О том, как на практике проходит этот сложный переход и каковы его первые итоги, рассказали руководители и депутаты нового Псковского муниципального округа в ходе круглого стола в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в беседе с ведущей Любовью Кузнецовой.

 

Хотя основные формальные события — выборы депутатов первого созыва, утверждение устава, избрание главы — уже позади, ключевой вопрос для жителей заключается в практической стороне реформы: будет ли переход на новую систему управления с 1 января «бесшовным» и что он изменит в повседневной жизни?

Плановый переход и «единое окно» для жителей

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова заверила, что переход осуществляется в плановом режиме, несмотря на сложность задачи. По ее словам, вся работа велась по детальной «дорожной карте».

Особое внимание, как отметила глава, было уделено кадровым вопросам и сохранению «потенциала специалистов», а также разъяснительной работе с населением. Жителям важно, что привычные точки контакта с властью остаются.

«Для них по-прежнему те же здания волостей или даже у кого-то еще сельсоветов, старое название сохранилось, куда они могут обратиться теперь уже по любой проблеме. Раньше часть вопросов приходилось перенаправлять в районную администрацию. Сейчас же мы понимаем, что это общая система, которая должна работать как "единое окно" для жителя», — пояснила Наталья Федорова.

Значительный объем работы, по словам главы района, заняла детальная проработка всех переходящих от поселений полномочий, «вплоть до покоса травы». Эта кропотливая работа была необходима для формирования бюджета нового округа.

«Впервые для нас этот вопрос в таком объеме встал. Когда бюджет формируется не только из бюджета администрации, а куда вливаются бюджеты десяти сельских поселений», — пояснила Наталья Федорова.

У округа уже сейчас видны дополнительные финансовые возможности, о которых говорилось на старте реформы. Глава отметила, что поступление налоговых и неналоговых платежей по этому году уже превысило норматив и все эти средства планируется направить на реализацию масштабных мероприятий.

«Это действительно период достаточно сложный: много нормативно-правовых актов, юридических тонкостей, большая работа бюджета и настройки этого, уже большого, коллектива. Но мы готовы работать», — заверила Наталья Федорова.

Приоритет — кадры и стабильность для жителей

На вопросы кадровой стабильности ответила заместитель главы администрации Псковского муниципального округа Татьяна Забелина, курирующая территориальные вопросы. Она отметила, что главной задачей на этапе реорганизации являлось сохранение работоспособности системы для населения.

«Очень важно отметить, что здания администрации каждого поселения по-прежнему открыты и состав администрации практически весь сохранен. Нам важно сохранить накопленный опыт людей, оставив их всех на местах. Для тех, кто достиг предельного возраста муниципальной службы, мы нашли вариант сохранения этой категории специалистов, работающих на территориях сельских поселений. Терять кадры мы не можем и не намерены», — заявила заместитель главы.

Преобразования не обошлись без волнений в коллективе. Молодые специалисты относились к изменениям настороженно, некоторые сотрудники рассматривали возможность ухода. По словам Татьяны Забелиной, ключом к решению стала открытая коммуникация. Она подтвердила, что, несмотря на детальную «дорожную карту» от правительства региона, на практике возникали уникальные вопросы, не имевшие готовых ответов.

В свою очередь глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова отметила уникальность ситуации и задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

«В каждом конкретном случае необходимо учитывать особенности каждого муниципального образования. Для нас это тоже уникальная история. Вместе мы ищем пути решения вопросов, актуальных для жителей нашего муниципального округа».

Работа в новом темпе

Если исполнительная власть была сосредоточена на практической реорганизации, то перед вновь избранным представительным органом местного самоуправления стояла задача в сжатые сроки создать правовые основы для жизни новой муниципальной единицы. На вопрос о том, как депутатам удается держать высокий темп в этих условиях, ответила председатель Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерия Фомина.

По ее словам, Собрание депутатов Псковского муниципального округа первого созыва, избранное в сентябре этого года, состоит из 20 депутатов. Председатель также уточнила, что абсолютное большинство из них (85%) живут и работают на территории округа, что, вероятно, обеспечивает глубокое понимание местных проблем.

«За два месяца работы мы провели четыре сессии, приняли 37 решений, в том числе устав Псковского муниципального округа и выборов его главы. При этом надо отметить, что все депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, единогласно голосовали за кандидатуру Федоровой Натальи Анатольевны», — подчеркнула Валерия Фомина.

Председатель также выделила два ключевых фактора, помогающих выдерживать заданный темп. Первый — это «опыт работы»: значительная часть депутатов ранее уже работала в районном или сельских собраниях. Второй, не менее важный, — это постоянное взаимодействие как с областными структурами, так и с главой и администрацией округа.

«Мы прекрасно понимаем, что те решения, которые мы принимаем, будут определять развитие округа на годы вперед», — заверила Валерия Фомина.

Хозяйственный блок в новой системе

Пока депутаты создавали правовую базу, исполнительная власть уже тестировала новые управленческие механизмы на практике. Продолжая обсуждение практических аспектов реформы, первый заместитель главы администрации Псковского муниципального округа Артем Иванов, курирующий хозяйственный блок, видит в преобразованиях только положительные стороны, поскольку «административно-хозяйственная деятельность теперь строится по четкой вертикали».

«До этого у нас было десять глав волостей, которые занимались своей деятельностью. Сейчас эта вертикаль власти выстроилась, и конечно нам проще работать с волостями, проще работать с гражданами, мы слышим, видим и постоянно ежедневно общаемся с ними», — пояснил первый заместитель главы.

Ключевым преимуществом новой системы Артем Иванов назвал объединение требований и централизацию управления в таких сферах, как, например, дорожное хозяйство: «У всех будут одинаковые требования к содержанию дорог. Также расчистка от снега, грейдирование. Не так, как в каждой волости кто-то захотел сделать».

Такой подход, по его словам, позволит осуществлять единый контроль и повысить качество работ, несмотря на возросший объем задач. Артем Иванов выразил уверенность в надежности подрядчиков, с которыми округ планирует работать, и готовности территориальных отделов к совместной деятельности.

Глава округа Наталья Федорова добавила, что изменения имеют и экономическую целесообразность. Она подтвердила, что централизация закупок позволяет достигать значительной бюджетной экономии. Соответствующий опыт новый округ готов перенимать у других муниципалитетов.

Кроме того, глава отметила важный плюс в управленческой работе: освобождение времени местных специалистов от рутинной административной работы. Территориальные отделы должны стать реальными «хозяевами на земле», сосредоточенными на деятельности по повышению качества жизни. 

Взгляд из области: оценка реформы региональным депутатом

Завершающим аккордом обсуждения стал комментарий депутата Псковского областного Собрания Владимира Кузя, который представил взгляд на реформу с регионального уровня и оценил ход ее реализации в самом крупном муниципальном образовании области.

«Я являюсь сторонником муниципальной реформы системы управления. Действительно, Псковский район очень большой и по протяженности, и по количеству населения. И особенно радует то, что мы двигаемся дальше с хорошей сильной командой. Подошли к проведению этой реформы ответственно, вложили очень много сил», — подчеркнул депутат. 

Одним из ключевых аспектов реформы «стала эффективность управления и прозрачность». Владимир Кузь убежден: благодаря проведенной реформе сотрудники органов МСУ получат возможность делать упор на хозяйственной деятельности. Те, кто работают на местах, станут «руками, ногами и глазами» главы округа.

Другим преимуществом новой модели, по мнению депутата, является значительная экономия бюджетных средств для муниципалитета, а также усиление позиций на конкурсах и при распределении грантов. Таким образом, объединенный муниципалитет сможет подавать заявки от всего населения округа, а не от небольших поселений.

Говоря о реакции коллег-депутатов, чьи округа также прошли через преобразования, Владимир Кузь отметил, что критических отзывов о самой реформе нет. Он охарактеризовал нагнетание негатива вокруг нее как искусственное: «Тут очевидны только плюсы».

По мнению депутата, реформа является логичным возвращением к проверенной, удобной системе управления, напоминающей советский опыт, но с современными инструментами.

«По большому счету, мы вернулись назад, как было в советское время. Поняли, что мы изначально, наверное, не туда пошли», — заключил Владимир Кузь.

Итоги года и приоритеты развития

Подводя итоги брифинга, Наталья Федорова перечислила ключевые достижения уходящего года и обозначила приоритеты развития, подчеркнув успешное выполнение социальных обязательств.

Глава муниципального округа отметила, что год был достаточно успешен с точки зрения реализации проектов. Все социальные программы в сфере образования и культуры, по ее словам, выполнены на 120% благодаря доведению дополнительных средств до учреждений.

Особое внимание глава уделила комплексному решению проблемных вопросов. Так в сфере ЖКХ (водоснабжение и водоотведение) была проведена модернизация сетей и сделано «значительное приобретение» спецтехники для устранения последствий аварий, а также пополнена муниципальная «флотилия» новым судном для работы на островах.

Отдельно Наталья Федорова затронула инвестиционную привлекательность муниципалитета и успешный запуск котельной в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Центральной темой финальной части выступления стала поддержка местных инициатив. Глава округа высоко оценила движение ТОСов (территориальных общественных самоуправлений), подчеркнув их роль в улучшении качества жизни. Она также отметила, что за этот год 24 заявки выиграли и уже сейчас благополучно реализовываются. 

Татьяна Забелина добавила, что в условиях одноуровневой системы роль ТОСов, безусловно, возрастает в разы, и этот потенциал будет усилен за счет привлечения бывших депутатов сельских поселений.

Наталья Федорова развила эту мысль, описав принцип взаимодействия власти и жителей как совместный путь. Этот подход, по ее словам, повышает степень доверия и активность граждан, что ярко проявляется в проектах благоустройства.

Завершила свое выступление глава округа на объединяющей ноте, отметив «доброе сердце» и единение жителей, которые все вместе поддерживают участников специальной военной операции, отправляя подарки и «частичку тепла в письмах».

Алена Балан

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва Федорова Наталья Анатольевна Глава Псковского муниципального округа.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 66 человек
23.12.2025, 12:510 Спасенного слепого лебедя привезли в псковское подворье «Птичий дворик»  23.12.2025, 12:410 Госдума приняла закон о повышении штрафов за навязывание допуслуг 23.12.2025, 12:390 «Горводоканал» анонсировал крупные проекты по улучшению водоснабжения Пскова 23.12.2025, 12:330 «Бесшовный переход»: первые итоги преобразования Псковского района в округ подвели депутаты и глава муниципалитета
23.12.2025, 12:300 В Псковском театре драмы стартует новогодняя кампания 23.12.2025, 12:220 Забравшему в Пскове «закладку» мужчине назначили 400 часов обязательных работ 23.12.2025, 12:200 Экземпляр пьесы «Чайка» представлен в музее-заповеднике «Изборск» 23.12.2025, 12:100 Реконструкция коллектора на пересечении улиц Петрова и Алтаева в Пскове выполнена на 90%
23.12.2025, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Андреем Козловым 23.12.2025, 11:520 Нетрезвого псковича за рулем автомобиля Skoda остановили полицейские 23.12.2025, 11:492 Алексей Севастьянов и Вера Емельянова посетили псковскую школьную столовую  23.12.2025, 11:450 «Обратный отсчет»: Итоги работы псковского «Горводоканала» в 2025 году. ВИДЕО
23.12.2025, 11:350 Мошенники выманили у жителей Псковской области порядка двух миллионов рублей 23.12.2025, 11:220 Александр Братчиков: Когда люди и предприятия участвуют деньгами, они становятся соавторами изменений 23.12.2025, 11:200 Фотофакт: Новый светофор тестируют на перекрестке улиц Маргелова и Шестака в Пскове 23.12.2025, 11:190 Гиды рекомендуют
23.12.2025, 11:160 Штрафы «за ремень», «треноги» в боксах и цветное видео. Как работают псковские комплексы фотофиксации 23.12.2025, 11:060 В доме жителя Пыталовского округа обнаружили свыше 114 г марихуаны 23.12.2025, 11:020 В СОЦПРОФ приветствуют инициативу Минтруда: самозанятые смогут получать декретные 23.12.2025, 10:540 Бежаницкая средняя школа отметила 155-летие
23.12.2025, 10:420 Борис Елкин подведет итоги 2025 года в прямом эфире ПЛН FM 23.12.2025, 10:400 Подозреваемого в хищении продуктов задержали росгвардейцы в Пскове 23.12.2025, 10:240 Расскажи, Снегурочка: в России вновь заработала «горячая линия» Деда Мороза 23.12.2025, 10:140 Квартира в двухэтажном доме горела в опочецкой деревне Бездедово
23.12.2025, 10:090 9% псковичей встретят Новый год на работе — опрос  23.12.2025, 10:000 Псковская Лента Новостей теперь доступна в MAX 23.12.2025, 09:520 Хозпостройка сгорела в псковской деревне Солоново 23.12.2025, 09:480 «Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах 2025 года для АПК Псковской области
23.12.2025, 09:380 Назван регион в РФ, в котором будут платить миллион за первого ребенка 23.12.2025, 09:300 Великолучанин угодил за решетку за трату 16 тысяч рублей с найденной карты 23.12.2025, 09:150 Новогодний праздник пройдет на набережной Шмидта в Великих Луках 23.12.2025, 08:400 Отреставрированное ограждение на солею установили в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах
23.12.2025, 08:200 Правительство и парламент готовят меры по ужесточению ответственности для игроков ТКО 23.12.2025, 08:000 ПЛН сегодня проводит конкурс фото «Покажи свой Псков» 23.12.2025, 07:300 Спрос на отдых за рубежом на новогодние каникулы вырос на 40% 23.12.2025, 07:000 В ЕС заявили, что «гонконгский грипп» активно распространяется среди детей
23.12.2025, 00:220 Стало известно, разрешат ли псковичам запускать фейерверки в новогоднюю ночь 22.12.2025, 23:120 «Обратный отсчет»: Итоги работы псковского «Горводоканала» в 2025 году 22.12.2025, 22:001 В чём заключается главная беда российского автопрома, рассказал эксперт 22.12.2025, 21:400 Фотофакт: Декабрьские лисички собрала псковичка
22.12.2025, 21:200 Умер композитор Сергей Баневич 22.12.2025, 21:000 Свыше 80 километров автодорог починили в 2025 году 22.12.2025, 20:510 Рейтингомер: премия от Мишустина, плачущий чиновник и бизнесвумен на скамье подсудимых. ВИДЕО 22.12.2025, 20:400 Британский певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет
22.12.2025, 20:300 На обустройство сезонного рынка на Талабских островах выделят финансирование в 2026 году 22.12.2025, 20:200 Почти 100 спортсменов приняли участие в Кубке Гдовского района по рукопашному бою 22.12.2025, 20:000 Более 400 детей приняли участие в новогодних мероприятиях Детского фонда 22.12.2025, 19:400 Псковичку осудили на три года условно за приобретение наркотиков
22.12.2025, 19:200 Псковские шахматисты завершили сезон, сыграв чемпионат в Великих Луках 22.12.2025, 19:000 «Беседка»: Инициативные проекты в Псковской области. ВИДЕО 22.12.2025, 18:380 Гражданина Индии арестовали за организацию незаконного пересечения границы в Псковской области 22.12.2025, 18:330 Два автомобиля столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО
22.12.2025, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Инициативные проекты в Псковской области 22.12.2025, 18:111 Рейтингомер: премия от Мишустина, плачущий чиновник и бизнесвумен на скамье подсудимых 22.12.2025, 18:010 «Куда еще больше?»: большинство респондентов ПЛН экономит даже на еде 22.12.2025, 17:560 «Классика на виниле»: псковичам помогут составить плейлист для новогодних праздников
22.12.2025, 17:511 Имена лучших молодых авторов определены в Псковской области 22.12.2025, 17:470 В Пскове конфисковали автомобиль супруги пьяного водителя 22.12.2025, 17:440 Великолучанка подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу 22.12.2025, 17:360 Светофор настраивают на перекрестке улиц Маргелова и Шестака в Пскове
22.12.2025, 17:300 В Пскове пройдет региональный турнир по боксу 22.12.2025, 17:180 «Обратный отсчет»: Итоги 2025 года для «Псковских тепловых сетей». ВИДЕО 22.12.2025, 17:090 Россияне хотят дарить в Новый год больше эмоций и внимания близким – опрос  22.12.2025, 17:060 Пять ДТП с участием пешеходов произошли в Псковской области за неделю
22.12.2025, 16:580 Новогодний праздник состоялся в псковском ТДЦ Fjord Plaza 22.12.2025, 16:530 Директор «Псковских тепловых сетей» рассказал, что значит предприятие сегодня 22.12.2025, 16:400 Акцию на сметану запустили в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 22.12.2025, 16:330 Один человек погиб и пять пострадали в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе
22.12.2025, 16:230 Оттепели вернутся на Северо-Запад к концу недели 22.12.2025, 16:120 Талабская ярмарка и трактор для Себежского округа: 22 проекта получат финансирование в 2026 году 22.12.2025, 16:090 Великолучанина лишили свободы за удушение и избиение матери 22.12.2025, 16:020 «Полицейский Дед Мороз» посетил детсадовцев в Дедовичах
22.12.2025, 16:010 Игорь Максимов: Ставка первого разряда в ПТС будет равна МРОТ, несмотря ни на что 22.12.2025, 15:560 Около двух миллионов рублей лишился ряд жителей Пскова и Великих Лук из-за мошенников 22.12.2025, 15:490 Александр Козловский подарил 9-летней псковичке коляску для кукол в рамках «Ёлки желаний» 22.12.2025, 15:430 «Обратный отсчет»: Итоги преобразования Псковского муниципального округа. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru