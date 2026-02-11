Депутат Госдумы поделился ожиданиями от встреч с премьер-министром и главой Минпромторга

Планами на весеннюю, итоговую сессию Государственной Думы нынешнего созыва, поделился в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Весенняя сессия, которая началась, - завершающая в этом созыве и считается самой длинной. Она будет насыщенной, несмотря на то, что этот год выборный, и многие окунутся в избирательные кампании, все равно у нас на повестке достаточно много законопроектов, которых сейчас около 1100, и более 800 в первом чтении готовится к принятию. Основные цели и задачи на сегодня - это обеспечение выполнения задач специальной военной операции, защита участников СВО. Конечно, уделяем внимание их семьям, их социальной защите. Следующее направление - это материнство, это дети, это семейные ценности. Законопроекты, которые мы будем принимать, направлены на защиту семьи», – сообщил Александр Козловский в программе «Политкухня».

Депутат подчеркнул, что сейчас в Госдуме готовятся к докладу председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, а также проходят встречи с руководителями профильных министерств.

«Из того, что сейчас происходит в Государственной Думе, и очень важно - мы готовимся к отчету председателя правительства Михаила Мишустина. Сейчас проходят встречи с профильными министерствами. В ближайшее время будет встреча с Антоном Алихановым, министром промышленности и торговли, где мы заслушаем его доклад, зададим вопросы. Ну и, конечно, он не только отчитается за прошедший период, но и наверное, мы услышим перспективы на будущее», – добавил парламентарий.

Александр Козловский объяснил интерес депутатов к предстоящим встречам тем, что для такой большой страны как Россия очень важно развивать свою собственную экономику.

«Для нашей страны это очень важно. Несмотря на то, что мы большая страна, независимая страна, мы должны развивать свою экономику через развитие своей промышленности, освоение новых современных технологий, развитие отечественных предприятий. Мне кажется, это будет интересный и значимый момент для нас. Поэтому мы готовимся к этому отчету и ждем его с нетерпением», – заключил депутат.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.