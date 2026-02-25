«Дневной дозор»: Какой мир необходим России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какой мир необходим России?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Четыре года назад, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции», которая длится дольше, чем Великая Отечественная война.

Многим начало 2025 года подарило надежду. Приход Дональда Трампа в Белый дом и, как следствие, изменение позиции США по отношению к конфликту в Европе привели к тому, что стартовал новый переговорный процесс, возобновились дипломатические контакты и встречи делегаций США, России и Украины. Особую надежду на мир подарила встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. В тот момент многим казалось, что мир достижим в течение нескольких месяцев. Однако 2025 год закончился, а СВО продолжается. Российские города все еще атакуют вражеские беспилотники, на минувшей неделе БПЛА ударили по нефтебазе в Великих Луках. В чем же причина такой продолжительности специальной военной операции?

Большинство участников этого конфликта, и речь идет не только про Россию и Украину, но и про коллективный Запад, США, Китай и многие другие страны, преследуют свои цели, сформулировали свое понимание условий мира, с российским видением не совпадающее. Многие европейские лидеры понимают мир как полный возврат к границам 1991 года, возвращение Крыма Украине и признание Россией своего политического, военного и экономического поражения. Естественно, для нашей страны такой «мир» неприемлем.

А какой мир нужен нам? Многие социологи и политологи говорят о том, что российское общество неоднородно, в большинстве своем граждане хотят мира, но по-разному его представляют. Для одних приемлем мир любой ценой, с остановкой боевых действий здесь и сейчас. Другие считают, что завершение противостояния возможно только на наших условиях, Россия должна занять жесткую позицию и требовать уважения своих интересов. Третья категория людей твердит о том, что войну нужно продолжать ровно до того момента, пока не будут достигнуты все цели и задачи, которые были обозначены президентом нашей страны на старте военной кампании. Есть и те, кто убежден, что военное противостояние идет не с Украиной, мы участвуем в цивилизационной войне с Западом, и она должна продолжаться до тех пор, пока противник не будет полностью сокрушен.

А какого мнения придерживаются наши эксперты? Какой мир необходим России? Какой мир возможен в текущей реальности?

Видный американист, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Валерий Гарбузов убежден, что уповать на помощь Дональда Трампа в урегулировании конфликта не стоит. А единственным вариантом достижения мира между Россией и Украиной является лишь компромисс между сторонами. Однако и у компромисса есть свои негативные свойства, о которых Валерий Гарбузов нам рассказал.

«Надежда на то, что Трамп урегулирует российско-украинский конфликт, у меня, например, минимальная. Решить этот конфликт могут только непосредственные участники этого конфликта, а именно Россия и Украина. А здесь мы переходим уже к другому вопросу: на каких условиях? Основа урегулирования - это некий компромисс, и та, и другая сторона должны желать его найти. Тогда конфликт будет налажен. Компромисс - это обоюдоострое оружие, потому что он может урегулировать конфликт на время. Все равно какая-то сторона будет этим компромиссом недовольна. Самая большая опасность, что на каком-то этапе, даже когда компромисс достигнут, у какой-то стороны будет возникать желание его пересмотреть, то есть взять реванш, тогда ситуация превращается в долгоиграющий, без определённого окончания, постоянно действующий конфликт, который не только портит жизнь всем, а лишает жизни сотни тысяч людей. Я не думаю, что в период своего президентства Трамп сделает что-то такое, что эти российско-украинские разногласия разрешатся. Даже если военная стадия конфликта завершится, но я не вижу признаков этого, то будет другая стадия - холодного противостояния, которое с лёгкостью может перерасти опять в военное».

Депутат Государственной Думы Александр Борисов, представляющий наш регион в нижней палате парламента, поделился своим мнением о том, чем должна завершиться СВО для России.

«Я прочитал подобного рода исследования, надеюсь, что в это трудное время наши социологи, политологи не зря едят свой хлеб. Наверное, настроения менялись за последние 4 года, и, вне всякого сомнения, боевые действия являются крайним доводом в любых отношениях. Но иногда это мера вынужденная, когда речь идёт о национальных интересах и интересах своей страны. Я уверен, что все цели специальной военной операции будут достигнуты, и тогда восстановится мир. Будет ли он компромиссным? Любой переговорный процесс - это так или иначе какой-то компромисс, поэтому поживём - увидим».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов объяснил, почему считает завершение специальной военной операции компромиссным миром не худшим вариантом развития событий. А также почему продолжение военного конфликта на год или более вызывает у него опасения.

«Во-первых, я считаю, что перемирие вполне разумно на каких-то приемлемых условиях. Во-вторых, воевать можно и дальше, но речь идёт о том, сколько и какие при этом возникают проблемы, дополнительные угрозы. Сейчас служба внешней разведки сказала, что якобы французы и англичане хотят передать Украине ядерное оружие, якобы она сама его произвела. Этот вариант давно рассматривается. Не знаю, насколько это все реально сейчас передавать, потому есть разные, так сказать, точки зрения, но я говорю о том, что глобальная ситуация может ухудшиться. Стоит ли воевать? Надо хорошо подумать. Если Кремль считает, что стоит, ему виднее. Надо, по крайней мере, на какое-то обозримое будущее ему довериться. Он все-таки делает обоснованные действия, разрабатывает обоснованные планы. Зеленский недавно сказал, ещё три года они собираются воевать, пока Россия не развалится. Все-таки три года воевать как-то не очень хочется и вряд ли стоит».

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин убежден, что вооруженное противостояние, которое ведется с 2022 года, - это ни что иное, как цивилизационная война, целью которой является уничтожение русскости.

«Традиционная война имеет особенность: в ней в плен не берут. Это война на полное уничтожение цивилизации, и её главная поражающая часть - это ментальная война, война против мировоззрения и против способа мышления покоряемого народа. Если удастся перепрограммировать, как на Украине, народ, то есть заменить его мировоззрение, используя подмены понятий способа мышления, то земля будет захвачена вместе со многими богатствами, строениями и вооружениями. Поэтому это самая выгодная часть войны, и Запад её ведёт очень искусно и будет продолжать до победы. Здесь никаких иллюзий быть не должно. Противостоять этому можно, только активно борясь с русофобией. Русофобия - это главное оружие в ментальной войне, она приняла тотальный характер: от политики до спорта. Мы видим, как сейчас борются с русскостью. Беда России, которая не помогает ей быстро завершить специальную военную операцию, состоит в том, что наша правящая элита, в основном, западномыслящая. У неё огромный дефицит русскости, в отличие от бойцов, которые борются на линии фронта. Поэтому пока в мире не почувствуют, что Россия, как Белоруссия, продвигается по законам русской, а не западной цивилизации, никакой БРИКС, никакой ШОС не станут настолько сильными, чтобы противостоять Америке и её сателлитам».

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец убежден, что мир России несомненно нужен, но только на наших условиях.

«Вы же видели твёрдую позицию руководства страны, лично президента, когда он определял цели и задачи специальной военной операции. И когда переговорщики выезжали на переговоры, а их была уже целая серия в разных точках мира, уже даже можно так говорить. Задача одна, мы неустанно стоим на своих главных позициях. Чтобы давать анализ, чего ждать, давайте лучше дождёмся качественной работы, ведь любые переговоры любят тишину. То, что Запад делает всё для того, чтобы сорвать эти переговоры, это неприкрытым глазом видно. Они делают всё для того, чтобы сделать их тупиковыми, как они делали это не раз. Вы же помните и минские договоренности. Они уже в открытую, не скрывая, говорят, что была задача оттянуть время, дать возможность перевооружиться, укрепиться Вооруженным силам Украины, другой цели они не преследовали для себя. Это факт, об этом говорили сами главы государств, которые вели эти переговоры. Так о каком доверии может идти речь к Европе? Вот у меня нет никакого доверия. Но давайте доверимся нашим людям, которых наш верховный главнокомандующий, наш президент Владимир Владимирович определил представлять нашу делегацию на вот этих переговорных событиях. Поверьте мне, очень достойные люди. И вы понимаете, что значит мир любой ценой. Есть главная задача, ее необходимо решить. И мы стоим на этих принципах, на этих устоях, на этих задачах, которые определил президент».

Полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев не может с уверенностью сказать, что специальная военная операция завершится в ближайшем будущем, однако он рассказал, на каких условиях, по его мнению, может быть заключено мирное соглашение.

«Не могу сказать, наступит этот мир в ближайшей перспективе или эта война еще будет продолжаться по времени гораздо дольше. Но мы настроены на то, чтобы заключить мир, потому что она длится уже четыре года. И украинский народ устал, и мы, как говорится, уже за четыре года устали. Но тем не менее мир должен быть заключен на наших условиях».

Как отметила заместитель председателя псковского «Яблока» Яна Иванова, ее партия с самого начала СВО стоит на позиции достижения мира любой ценой.

«Партия «Яблоко» с 24 февраля 2022 года стоит на одной базовой позиции. Мы выступаем за соглашение о прекращении огня, сохранение жизни людей, сохранение инфраструктуры для жизни, дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не меняли этой позиции в зависимости от инициативы той или иной стороны на фронте. Мы считаем эту позицию не только гуманистической, но и политической. Более того, и до февраля 2022 года лидеры партии говорили о наличии неурегулированного, скажу так, тлеющего украинского конфликта и рисках перерастания его в реальный, разрабатывали дорожную карту по выходу из кризиса. К сожалению, тогда-то широкое общество, которое сейчас выступает за мир и, на мой взгляд, правильно выступает, лишь частично услышало нас. Какой мир нужен людям? По моему мнению, во-первых, устойчивый, во-вторых, учитывающий тактическую и стратегическую безопасность всех сторон конфликта, не угрожающий по его итогам ни одной из сторон. Я не случайно говорю про все стороны, потому что в нынешнем противостоянии их уже больше двух. Партия «Яблоко» всегда настаивала и, более того, предлагала выстраивать международную безопасность по принципу win-win».

Председатель общественной организации «Союз женщин России», член Общественной палаты Псковской области Наталия Никифорова опасается, что в случае дальнейшего продолжения специальной военной операции, в свете последних политических событий, последствия могут быть крайне печальными. Однако завершить вооруженный конфликт, по ее мнению, будет крайне тяжело, и она объяснила, почему в этом убеждена. По словам Натальи Никифоровой, неприязнь коллективного Запада к России и ее народу началась не в 2022 году и даже не в 2014. Общественница поделилась воспоминаниями о событиях, свидетелем которых она являлась, - по ее словам, во времена распада СССР в 1993 году в Эстонии впервые был озвучен курс на изгнание русских с территории Прибалтики. А в 1996 году в Таллине министр иностранных дел Тоомас Ильвес выступил с подобным заявлением перед журналистами.

«Вчерашний день, четыре года с начала специальной военной операции, начался с очень тревожных новостей о том, что Великобритания готова передать атомное оружие Украине. Это, к сожалению, никаким образом не способствует достижению мира. Конечно, этот военный процесс очень многовекторный. И даже типы людей, которые делят отношение к СВО, к победе, он гораздо больше, потому что получается уловка, которая все больше и больше работает против нас. И первоначальные задачи, которые должна была решить специальная военная операция, освобождение Донбасса и его жителей, она сегодня усложнена очень многими моментами. Мы понимаем, что нас втянули в серьёзные конфронтации, что мы воюем с Украиной, с Европой и даже с Соединёнными Штатами и, естественно, с Великобританией, потому что игроков на этой военной доске очень много. Любые наши стремления к миру постоянно отодвигаются, и не нами, а стороной, которая заинтересована вести свой бизнес, зарабатывать на войне, на жизнях. На мой взгляд, тема жизни не актуальна для западного мира. Мир не движется в направлении какого-то понимания, дружелюбия. Нам придётся этот Гордиев узел развязывать. Не знаю, какая, какая будет цена, как это будет происходить? Если наши политики не договорятся, я боюсь, что будет развязка очень тяжёлая и очень мрачная. Не хотелось бы этого, конечно, наблюдать, не хотелось бы дожить до такого трагического момента, чтобы оружие, атомные бомбы были расположены непосредственно в самой Эстонии».

Сегодняшняя программа подтвердила, что в российском обществе действительно много разных точек зрения на то, каким путем должен быть достигнут мир. Наши собеседники высказали самые разные позиции, в этой палитре представлен широкий спектр взглядов - от «голубей» до «ястребов».

