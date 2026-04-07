Список участников предварительного голосования «Единой России» пополнили 10 кандидатов

Список участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов пополнили 10 человек. Информация об этом размещена на официальном сайте партии.

Заслуженный тренер России по стрельбе из лука Виталий Андреев выдвинулся по 5-му одномандатный избирательный округу.

Главный специалист аппарата администрации города Великие Луки Алексей Бояринов выдвинулся по 6-му одномандатный избирательный округу.

Действующий участник СВО Алексей Бычков выдвинулся на предварительное голосование на выборы в региональной группе №7.

Директор общества с ограниченной ответственностью «Уют-плюс» Владимир Глотко выдвинулся на предварительное голосование на выборы в региональной группе №10.

Исполнительный секретарь Печорского районного местного отделения партии «Единая Россия» Ангелина Исакова заявлена по региональной группе №10.

Директор «Педагогического лицея» Алена Константинова выдвинулась по региональной группе №6.

По одномандатному избирательному округу №12 выдвинулась методист по организационно-массовой работе в «Районном культурном центре» Куньинского района Татьяна Михайлова.

Министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов выдвинулся в региональной группе №8.

Директор муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» города Великие Луки Евгений Шумайлов был заявлен в региональной группе №6.

Специальный координатор филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Татьяна Щеблыкина выдвинулась на предварительное голосование на выборы в региональной группе №5.

Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.