Конкурс на предварительном голосовании ЕР по выборам в Госдуму составляет почти 5 человек на место

«Единая Россия» готовится к выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года. Сейчас уже подвели первые итоги приема заявок на предварительное голосование. Конкурс достиг почти пяти человек на место, на участие в процедуре заявились 2,1 тысячи человек. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

На предварительное голосование заявляются представители различных сфер, при этом каждый пятый зарегистрированный участник — в возрасте до 35 лет, то есть представитель самой активной части населения страны. Регистрация кандидатов проходит на сайте pg.er.ru и доступна до конца апреля.

«Почти 40% участников — беспартийные. Для них действует обязательное правило: по итогам процедуры присоединиться к рядам «Единой России», — заявил Владимир Якушев.

Председатель Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин подчеркнул, что приём заявок проходит без нарушений. Также он отметил, что за счёт более раннего знакомства с кандидатами и возможности проверить их компетенции повышается качество будущих решений на всех уровнях власти.

В этом году мероприятие особенно актуально для участников СВО и ветеранов. При этом люди науки тоже не остаются в стороне. Например, в Москве подала заявку директор Института исследований национального и сравнительного права факультета права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева. По её словам, решение участвовать в предварительном голосовании стало логичным продолжением её научной и общественной работы и возможностью соединить экспертный опыт с реальными запросами москвичей.

Участие представителей науки и других важных сфер в предварительном голосовании показывает, что партия открыта для разных профессионалов и готова рассмотреть их предложения, направленные на благо страны, заключили в партии.