Псковские депутаты смогут временно совмещать свои обязанности с работой в Совфеде

Депутаты регионального парламента смогут временно совмещать свои обязанности с работой сенатора. Изменения в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Псковской области» внесли на сессии 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Проект закона разработали в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, он регламентирует особенности осуществления полномочий сенатора Российской Федерации – представителя от Псковской области.
Теперь сенатор РФ – представитель от Псковской области, избранный депутатом Законодательного Собрания Псковской области нового созыва, до принятия решения о наделении его полномочиями сенатора будет вправе совмещать полномочия сенатора и депутата. Полномочия депутата Собрания он будет осуществлять без отрыва от основной деятельности в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Законопроект принят единогласно в двух чтениях.
