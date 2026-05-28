Псковские депутаты смогут временно совмещать свои обязанности с работой в Совфеде

Депутаты регионального парламента смогут временно совмещать свои обязанности с работой сенатора. Изменения в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Псковской области» внесли на сессии 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона разработали в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, он регламентирует особенности осуществления полномочий сенатора Российской Федерации – представителя от Псковской области.

Теперь сенатор РФ – представитель от Псковской области, избранный депутатом Законодательного Собрания Псковской области нового созыва, до принятия решения о наделении его полномочиями сенатора будет вправе совмещать полномочия сенатора и депутата. Полномочия депутата Собрания он будет осуществлять без отрыва от основной деятельности в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

«Сенатор может быть одновременно и депутатом на короткий промежуток времени, пока проводятся выборы в субъекте», - пояснил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Законопроект принят единогласно в двух чтениях.