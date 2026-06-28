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Александр Котов: Мы идём на выборы большой слаженной командой

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Спикер Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов на XXIII Съезде партии «Единая Россия» в Москве рассказал о ключевой задаче фракций партии в Госдуме и заксобраниях регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Собрания. 

Фото здесь и далее: Псковский парламент/ канал Мах

«Мы идём на выборы большой слаженной командой. И общая задача фракций партии "Единая Россия" в Госдуме и заксобраниях регионов – совместная работа над мероприятиями Народной программы. В её основу ложатся прежде всего предложения избирателей. Их поступило огромное количество. И теперь необходимо внимательно их рассмотреть, систематизировать и сформулировать вопросы, над которыми и будут работать законодательные органы в субъектах и наши федеральные коллеги в Госдуме. Я думаю, общими усилиями мы обязательно добьёмся результата»,– заявил Александр Котов.

Пленарное заседание посвящено выдвижению кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ, которые назначены на 20 сентября 2026 года.

В составе представительной делегации региона – губернатор Михаил Ведерников, депутат Государственной Думы Александр Козловский, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин, депутаты гордумы, выпускники программы Герои земли Псковской.

Законодательное Собрание Псковской области также представляют вице-спикеры Игорь Дитрих и Юрий Сорокин, председатели комитетов Алексей Севастьянов и Андрей Козлов.

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Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

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