Избирком Псковской области заверил списки кандидатов регионального отделения «Единой России» в депутаты Заксобрания

Списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва от регионального отделения партии «Единая Россия» заверили в ходе заседания Избирательная комиссия Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избиркоме.

В ходе заседания №155 Избирательной комиссии Псковской области заверили единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"».

Также заверили список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" по одномандатным избирательным округам».