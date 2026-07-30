ЦИК планирует к сентябрю расширить использование доставки бюллетеней БПЛА

Центризбирком до выборов в сентябре планирует увеличить число регионов, где беспилотники помогут с организацией голосования в труднодоступных районах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам в Петербурге.
Сейчас, по ее словам, член ЦИК Анатолий Сысоев в Томске ведет переговоры о предоставлении беспилотников с представителями бизнеса, пишет «Интерфакс».
Она рассчитывает, что таким образом в будущем удастся задействовать подобные технологии не только в 36 регионах, которые считаются субъектами с труднодоступными территориями, но и во всех остальных, где может возникнуть такая необходимость.
В Петербурге Памфилова и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение, по которому входящая в АФК «Ситроникс КТ» предоставит безэкипажный катер для организации избирательного процесса в труднодоступных районах Архангельской области.
Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.