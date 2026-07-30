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ЦИК планирует к сентябрю расширить использование доставки бюллетеней БПЛА

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Центризбирком до выборов в сентябре планирует увеличить число регионов, где беспилотники помогут с организацией голосования в труднодоступных районах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам в Петербурге.

«Сейчас рано говорить (об общем числе), сейчас три региона, в которых мы точно намерены это проводить: на Сахалине, в Архангельской области, в Кемеровской области. Не буду дальше называть. До выборов количество этих регионов увеличится», - сказала она.

Сейчас, по ее словам, член ЦИК Анатолий Сысоев в Томске ведет переговоры о предоставлении беспилотников с представителями бизнеса, пишет «Интерфакс»

«Чтобы очень рационально тратить средства, которые нам выделяют, мы (...) предполагаем, исходя из социальной миссии, которую берут на себя многие наши компании, (...) обращаться к ним за помощью, чтобы на время выборов они могли предоставлять нам свои беспилотники в интересах избирателей», - пояснила Памфилова.

Она рассчитывает, что таким образом в будущем удастся задействовать подобные технологии не только в 36 регионах, которые считаются субъектами с труднодоступными территориями, но и во всех остальных, где может возникнуть такая необходимость.

В Петербурге Памфилова и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение, по которому входящая в АФК «Ситроникс КТ» предоставит безэкипажный катер для организации избирательного процесса в труднодоступных районах Архангельской области.

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут 18-20 сентября. 

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