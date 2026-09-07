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От 4 до 5 бюллетеней получат жители Псковской области на выборах 18–20 сентября

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Жители региона 18, 19 и 20 сентября получат на избирательных участках от четырех до пяти бюллетеней с надежной защитой от подделок, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Видео: Избирательная комиссия Псковской области

В Избирательной комиссии Псковской области пояснили: «Бюллетени — это не просто листки бумаги, а главный атрибут голосования и гарантия волеизъявления граждан». Специалисты комиссии тщательно готовят макет, выверяют каждую букву и символ и согласовывают информацию о кандидатах и партиях, следят за строгим соблюдением всех технологий печати.

Также в облизбиркоме обратили внимание на уровень защиты документов и отметили: «В этом году каждый бюллетень получил надёжную защиту от подделок: микрошрифт и тангирную сетку, которую невозможно подделать».

Большинство жителей региона получат четыре бюллетеня: два по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва и два для выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Пять бюллетеней получат избиратели в тех местах, где пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных округов по одномандатным округам, разъяснили в облизбиркоме. Такие голосования организуют в Невельском, Новоржевском и Псковском муниципальных округах.

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Выборы-2026

От 4 до 5 бюллетеней получат жители Псковской области на выборах 18–20 сентября

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