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Первая сессия Заксобрания Псковской области восьмого созыва. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Первая организационная сессия Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва состоялась 29 сентября, депутаты приняли ключевые кадровые и структурные решения.

Председателям Заксобрания единогласно избран Борис Елкин. На этом посту он сменил Александра Котова, возглавлявшего региональный парламент на протяжении трех последних созывов. Восстановлена должность первого вице-спикера, им стал Игорь Дитрих. Заместители председателя - Алексей Севастьянов, Андрей Козлов и Юрий Сорокин. В Собрании сформировали пять комитетов и пять комиссий, избрали председателей комитетов и их заместителей. Официально зарегистрировали пять фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Подробнее об организационной сессии - в фоторепортаже Анны Тягуновой.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области.

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области.

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

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