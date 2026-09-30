Первая сессия Заксобрания Псковской области восьмого созыва. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первая организационная сессия Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва состоялась 29 сентября, депутаты приняли ключевые кадровые и структурные решения.

Председателям Заксобрания единогласно избран Борис Елкин. На этом посту он сменил Александра Котова, возглавлявшего региональный парламент на протяжении трех последних созывов. Восстановлена должность первого вице-спикера, им стал Игорь Дитрих. Заместители председателя - Алексей Севастьянов, Андрей Козлов и Юрий Сорокин. В Собрании сформировали пять комитетов и пять комиссий, избрали председателей комитетов и их заместителей. Официально зарегистрировали пять фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

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Подробнее об организационной сессии - в фоторепортаже Анны Тягуновой.