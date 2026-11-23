О работе нового созыва Государственной Думы, который наряду с рассмотрением федерального бюджета занимается подготовкой и обсуждением более тысячи законопроектов в эфире ПЛН FM (102,6 FM) рассказал депутат, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Работа нового созыва в самом разгаре, раскачиваться особо не пришлось. Осенью мы всегда работаем с бюджетом в трех чтениях. Комитеты — в той части, на которой они специализируются. Недавно я перешел в комитет по финансовым рынкам. У нас состоялась встреча с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Мы обсудили кредитно-денежную политику на ближайшие три года в рамках бюджета, потому что он верстается по прогнозам и фактам от Центробанка, по крайней мере в вопросах инфляции и ставки рефинансирования. От этого зависят экономические показатели бюджета», — сообщил Александр Козловский, отвечая на вопрос ведущего о работе над бюджетом.

Также депутат отметил, что деятельность Госдумы в конце года не ограничивается лишь бюджетом. По его словам, на рассмотрении в парламенте находится свыше тысячи законопроектов, которые предстоит рассмотреть депутатам.

«В Государственной Думе сейчас находится 1200 законопроектов, порядка 130 — новые, которые поступили после начала работы нашего созыва. Больше половины — это законотворчество депутатов Госдумы. Работая с бюджетом, мы параллельно рассматриваем и другие законопроекты», — добавил парламентарий.