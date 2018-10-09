Общество

В честь кого назовут псковский аэропорт, выяснится 5 декабря

В честь кого назовут псковский аэропорт, выяснится 5 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В четверг, 11 октября, в России стартовал масштабный проект по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России».

Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.

В проекте участвуют 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек. Среди них 5 воздушных гаваней, расположенных в Северо-Западном федеральном округе: в Пскове, Калининграде, Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске.

Для выбора дополнительных наименований аэропортов будет проведен общенациональный конкурс. До 21 октября в регионах с помощью жителей городов-участников будут сформированы лонг-листы имен-кандидатов: известных поэтов, писателей, художников, ученых и государственных деятелей. До 7 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения определит ТОП-3 имени в каждом субъекте. С 8 по 30 ноября пройдет открытое и всенародное онлайн и офлайн голосование.

Результаты конкурса обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

Вся информация о проекте будет опубликована на сайте великиеимена.рф.