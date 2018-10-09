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Общество

Стало известно имя заместителя губернатора Псковской области по экономике и инвестициям

11.10.2018 13:36|ПсковКомментариев: 31

Назначен новый заместитель губернатора Псковской области, который будет курировать вопросы экономики и инвестиций. Им стала Нинель Салагаева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области. Нового вице-губернатора глава региона Михаил Ведерников представил на заседании Экспертного совета особой экономической зоны «Моглино» в четверг, 11 октября.

«Нинель Александровна - высококлассный специалист. Знаю ее лично, имел удовольствие работать с ней в Калининградской области, где она занимала пост министра экономики. Прошу любить и жаловать», - сказал Михаил Ведерников членам Экспертного совета ОЭЗ «Моглино».

Нинель Салагаева родилась 18 июня 1979 года в Кемеровской области. В 2001 году с отличием окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция». После окончания университета работала юристом в различных организациях. С 2013 по 2014 год была сотрудником Министерства регионального развития Российской Федерации. С июля 2014 года замещала должность заместителя министра экономики Калининградской области. С октября 2016 года временно исполняла обязанности министра экономики Калининградской области. А с октября 2017 года по недавнее время работала министром экономики Калининградской области. Замужем, воспитывает дочь. 

Напомним, что ранее о планируемом назначении вице-губернатором чиновницы из Калининграда сообщили близкие к администрации области телеграмм-каналы. При этом ими высказывалось предположение, что в результате своего поста может лишиться заместитель губернатора-начальник главного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова. Однако Нинель Салагаева заняла пост вице-губернатора по экономике, который ранее занимал Сергей Перников. После его отъезда из региона в начале 2018 года данная должность стала вакантной.

Теги: #кадровые перестановки
Источник: Псковская Лента Новостей
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