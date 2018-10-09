Общество

Госдума приняла закон, сохраняющий налоговые льготы в прежних границах пенсионного возраста

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении президентский закон о сохранении льгот по имущественным налогам в прежних границах пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект был внесен в Госдуму в начале января в пакете президентских поправок, связанных с пенсионным обеспечением и принят в первом чтении в среду и во втором чтении в четверг утром.

Документом предусматривается сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемых в настоящее время пенсионерам, для физических лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года. Согласно принятому закону, указанные физические лица будут получать налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Ранее президент России Владимир Путин обратился с телеобращением к россиянам, в котором предложил сохранить льготы для пенсионеров в старых границах пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.