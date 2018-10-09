Общество

Уникальный музей «Два капитана» в Пскове расширит свои площади

Уникальный музей романа «Два капитана» в Пскове расширит свои площади после реконструкции Дома губернатора, в котором располагается Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила заместитель генерального директора по развитию Псковской областной универсальной научной библиотеки Василиса Владимирова.

«Здание Дома губернатора не поменяет своего назначения. Библиотека туда вернется, что очень важно. Она будет оснащена современным оборудованием, удобными зонами. Площади уникального музея "Два капитана" будут расширены, к нему будет вести отдельный вход», - рассказала она.

«Каверинская» библиотека должна открыться после реконструкции в июле 2019 года.