Общество

Пять незаменимых книг для родителей: подборка от МТС

Все взрослые знают, как завести детей, но почти никто не в курсе, что с ними делать дальше, говорит известный детский педиатр Евгений Комаровский. В нашей подборке, подготовленной экспертами МТС специально для родителей из Псковской области, - пять книг, которые помогут не просто понять и принять своего ребенка, но и наладить с ним полный контакт, дать ему вырасти по-настоящему здоровым и счастливым.

К счастью пап и мам, все, что есть в нашей подборке, можно найти в одном месте - в бесплатном мобильном приложении «МТС Книги», позволяющим читать прямо с телефона или планшета.

«Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили», Адель Фабер и Элейн Майзлиш

Адель и Элейн несколько лет выступали с семинарами для родителей. Писем и откликов после этих семинаров накопилось столько, что подруги решили попробовать себя и в роли писателей.

«Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» - первая книга авторов. Можно сказать, что это учебное пособие для родителей, где есть и домашние задания, и практические работы.

«Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников», Евгений Комаровский

О докторе Комаровском, наверное, слышал хоть раз каждый родитель. Его советы передаются из уст в уста и с успехом применяются на практике тысячами родителей, имеющих по крайней мере доступ в интернет.

Книга Комаровского «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» написана специально для «неидеальных» родителей, которые, безусловно, любят своего ребенка, но иногда устают на работе, испытывают стресс из-за сломавшегося утюга или не вовремя выплаченной зарплаты.

«Как подружить детей с эмоциями. Советы «ленивой мамы», Анна Быкова

Анна Быкова - мама двоих детей и автор серии книг «Ленивая мама». В книге «Как подружить детей с эмоциями» Анна рассказывает о формировании чуткого восприятия эмоций, как собственных, так и чужих.

Книга эта, по сути, поучительная сказка о приключениях двух детей - мальчика Андрея и его старшей сестры Насти. На первый взгляд, книга, скорее, для детей, чем для родителей, но на самом деле многие родители найдут здесь для себя много важных знаний.

«Должно ли детство быть счастливым», Екатерина Мурашова

Эта книга - просто сборник рассказов. Зато все написанное основано на нескольких десятках реальных случаев из более чем тридцатилетней практики известного петербургского психолога Екатерины Мурашовой.

Пронзительная, иногда до мурашек пробирающая книга, которая покажет, что детей с особенностями поведения много, очень много. И далеко не для всех общепринятые нормы - действительно благо. И далеко не все ситуации, которые будут казаться родителям катастрофой, такой же катастрофой будут для детей.

«Воспитание с умом. 12 революционных стратегий всестороннего развития мозга вашего ребенка», Дэниэл Сигел, Тина Брайсон

Авторы книги «Воспитание с умом» точно знают, как выстроить доверительные отношения с ребенком, как быстро и правильно работать со стрессовой ситуацией, чтобы не позволить ему замкнуться в себе, как научить ребенка легко адаптироваться, понимать себя и окружающий мир. В книге дано 12 стратегий, которые помогут сформировать по-настоящему целостную личность.

Эти и другие книги для родителей включены в специальную подборку в бесплатном приложении «МТС Книги».