Общество

Административное здание строится на ул. Свердлова, 58 в Пскове на месте аварийного дома

Административное здание строится в Пскове по адресу ул. Свердлова, 58, на участке рядом со школой №2 в Пскове и домом №43 по улице К. Маркса. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.

По ее словам, земельный участок был предоставлен в аренду ООО «Гремячая» по итогам торгов, которые разыграл КУМИ Пскова. Данная фирма предложила наибольшую сумму за аренду - 720 тысяч рублей в год. По договору о передаче прав и обязанностей фирма «Гремячая» передала земельный участок частному лицу, которое, в свою очередь, получило разрешение на строительство административного здания на Свердлова, 58. Составленная проектно-сметная документация была отдана на экспертизу и получила положительное заключение.

Валентина Зубова пояснила, что указанный земельный участок расположен в границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», что повлекло за собой определенные обременения: восстановление нежилого здания в существующих архитектурных формах с учетом требований, установленных постановлением Псковского областного Собрания №674 от 26.12.13 года.

«20 октября прошлого года проект согласован в госкомитете по охране объектов культурного наследия, а также получил положительное заключение методсовета», - пояснила замглавы администрации Пскова. На основе полученных согласований выдано разрешение на строительство административного здания. Это будет двухэтажное здание с мансардой в цветовой гамме, которую согласовал госкомитет по ОКН.

Строительство здания должно быть завершено к 1 августа 2020 года. С учетом того, что в 2019 году Псков будет принимать Международные Ганзейские дни, с частным лицом обсуждена возможность завершить к этому времени основные строительные работы с обеспечением нормального облика здания и благоустройством прилегающей территории, заключила Валентина Зубова.

Напомним, ранее на этом участке располагался двухэтажный жилой дом в стиле эклектики, построенный на рубеже XIX-ХХ веков, который являлся образцом традиционной средовой застройки вдоль крепостных стен Окольного города. Несколько лет назад этот дом был снесен как аварийный.