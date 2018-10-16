Общество

В Пскове открылся региональный центр Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка

В Пскове открылся региональный центр Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПК ФР) на базе ООО «Центр правовой информации Консультант». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом стало известно 18 октября, на заседании круглого стола «Проблемы и тенденции развития Национальной системы квалификаций в Пскове и Псковской области».

Генеральный директор Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка Диана Маштакеева пояснила, что работа представительства будет ориентирована на информационно-разъяснительную работу, на формирование организационной инфраструктуры, которая будет обеспечивать доступность, прозрачность и безопасность сдачи профессиональных экзаменов. Кроме того, представительство будет осуществлять мониторинг и контроль деятельности центров оценки квалификации.

«Предварительно мы провели достаточно большую аналитическую работу, связанную с мониторингом присутствия квалификаций на рынке Псковской области, курируемых СПК РФ, а также с уровнем профессионального образования, ориентированного на присвоение данной квалификации. Кроме того, мы провели ряд встреч с действующими аттестаторами для последующего взаимодействия», - добавила Диана Маштакеева.

Она напомнила, что система оценки квалификаций в настоящее время в России еще только формируется. Можно, сказать, что страна проходит сейчас некий переходный период. Однако, с точки зрения нормотворчества, уже все основные моменты определены.

Так, в федеральном законе «О независимой оценке квалификации» (№238-фз) оговорена дата, когда иные способы подтверждения квалификации прекращают свое существование - 1 июля 2019 года. Начиная с этой даты, вся система оценки будет проходить исключительно на площадках центров оценки квалификации.

Следующая дата - 1 января 2020 года - определена 584-м постановлением Правительства РФ, в котором указан перечень организаций, для которых с этой даты, применение профессиональных стандартов станет обязательным. Это коснется всех организаций, в уставном капитале которых находится 50% и более в государственной или муниципальной собственности.

Таким образом, до 1 января 2020 года организации с госучастием должны оценить, насколько специалист, который занимает должность, к примеру, главного бухгалтера, соответствует квалификационным требованиям, прописанным в профстандарте. Если это не так, нужно успеть до начала час Икс либо (при наличии такой возможности) повысить квалификацию специалиста, его уровень образования, либо работодатель должен предложить ему другую должность, например, при отсутствии опыта работы.

«Третья дата пока еще не определена, но мы к ней будем системно двигаться. Это отмена в России ЕКС (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих) и ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих), на которые сегодня ориентированы специалисты кадровых служб. Предполагается, что после их отмены, вся система кадровогоучета и оценки квалификаций будут ориентированы на требования профессиональных стандартов. Мы уже приступили к этой работе и инициировали отмену квалификационных справочников по направлению бухгалтерского учета», - поделилась Диана Маштакеева.

И так, внедрение профессиональных стандартов – это задача, поставленная государством. Есть нормативные документы, в которых оговорена обязательность их применения. Но, как обращают внимание эксперты, есть и другие моменты – мотивационные, которые позитивно влияют на внедрение профстандартов.

«Эти квалификационные требования унифицированы, поэтому предприятию будет понятно, какие требования выдвигать к квалификации работников и кандидатов на имеющиеся вакансии. Квалификации описывают требования к знаниям и умениям специалистов, которые отражают не только современную действительность, но и прописаны в рамках прогнозных методик. Такой специалист точно будет востребован не только на рынке России, но его квалификация будет ориентирована еще и на международные требования. Справочник востребованных профессий, который сейчас формируется на базе профстандартов, говорит о том, какая профессия является перспективной, а какая – в скором времени уйдет с рынка - отметила Диана Маштакеева.

Она особо подчеркнула, что в требованиях к квалификации учтены не только требования сегодняшнего дня, но и вызовы технологического развития. Ведь на сегодняшний день реалии таковы, что специалист редко может себе позволить быть узкоспециализированным. Он должен отвечать вызовам экономики и развития цифровых технологий.

Внедрение профессиональных стандартов и ориентир на квалификационные требования позволит работодателю привлекать высококвалифицированных специалистов, которые ориентированы на требования развития экономики, и позволит понимать, какие процессы надо развивать в рамках конкретного предприятия. Работодателю будет еще и выгодно пользоваться этой системой, поскольку она позволит сэкономить средства на создании собственных систем оценки персонала.

И здесь сложно переоценить роль вузов. Проректор по учебной и методической работе Санкт-Петербургского государственного экономического университета, д.э.н., профессор Вероника Шубаева указала, что и в университетах, и в учреждениях среднего и профессионального образования понимают, что статичность образовательного процесса привела к застою и невостребованности ряда специалистов – выпускников учебных заведений на рынке труда. В связи с этим появилась тенденция – обретения себя в иной профессии, несоответствующей диплому.

«Нам нужно выполнять государственное задание, ведь государство потратило серьезные средства на обучение специалиста. Он должен работать на благо страны и развитие ее экономики. Знания выпускника должны иметь прикладной характер. Без взаимодействия рынка труда и высшего образования такую систему не выстроить. Профессиональная аккредитация – это тот инструмент, который позволяет выявить соответствие образовательных программ требованиям рынка труда», - высказалась Вероника Шубаева.

Отдельный вопрос - зачем нужно подтверждать квалификацию уже работающему специалисту? Ведь в свое время оценка была бессрочной. Но мир быстро меняется, а вместе с ним и требования к специалистам и условия труда. Регулярное подтверждение квалификации – одно из условий формирующейся системы.

«Нам предлагают рассматривать вариант подтверждения квалификации - раз в три года. Но здесь есть нюансы. В ведущих странах определенные квалификации подтверждают ежегодно, например, каждый год подтверждает свою квалификацию финансовый специалист в Великобритании», - рассказала Диана Маштакеева.

В России пока сроки подтверждения квалификации – предмет для обсуждения. По мнению генерального директора СПК ФР Дианы Маштакеевой, их нужно рассматривать в зависимости от уровня компетенций и рисков: где-то можно увеличить до пяти лет, а где-то, наоборот, сократить.

«Мы объективно оцениваем, что сейчас в Псковской области нет точечных программ подготовки к сдаче профессионального экзамена. Нам нужно будет интегрировать эти требования в систему аттестации персонала на предприятиях. Оценка квалификации для многих кадровиков новая задача, поэтому мы предполагаем, что мы будем рассматривать вопрос о занижении критериев при оценке квалификации, чтобы плавно интегрировать эти задачи. Одномоментно интегрировать эти процессы, как показала наша аналитика, будет сложно с учетом сегодняшнего уровня подготовки. У нас не стоит задача выстроить платную систему оценки квалификации с завтрашнего дня. Даже при наступлении 1 июля 2019 года или 1 января 2020 года мы будем обсуждать с профильными министерствами и госкорпорациями плавный переходный период», - поделилась Диана Маштакеева.

В свою очередь руководитель представительства Ассоциации по развитию профессиональных квалификаций и компетенций Северо-Запада, генеральный директор ООО «Центр правовой информации Консультант» Александр Яудземис заявил, что в возглавляемой им компании понимают, что в Псковской области необходимо продвигать такой проект.

«Мы рады, что будем драйверами этого направления. Отрадно, что наш регион достаточно далеко продвинулся в этой работе, - подчеркнул он. - Мы являемся сервисной компанией, занимающейся справочной правовой системой «КонсультантПлюс», у нас много клиентов, которым мы стараемся дать максимум информации о вызовах рынка, о потенциальных угрозах и выработки решений. Поэтому мы решили присоединиться к этому процессу, создать максимально комфортные условия для бизнеса и учебных заведений в нашей области».

Первоочередная задача представительства - разработать до конца года план действий и довести до необходимого уровня инфраструктуру. Времени на раскачку практически нет.



Руководитель Центра оценки квалификации ИПЦ «Консультант+Аскон» Татьяна Малицкая поздравила своих коллег с открытием экзаменационного центра в Пскове, организованного на базе ООО «ЦПИ Консультант». Экзаменационный центр будет проводить профессиональные экзамены по профстандарту «Бухгалтер». В своем дальнейшем выступлении, Татьяна Малицкая осветила вопросы, связанные с применением работодателями профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации – их выгоды и сложности. Также была затронута тема ответственности работодателей за не применение профстандартов, в случае когда по закону это обязательно и о сложившейся судебной практике по этому направлению.