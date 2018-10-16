Общество

Елена Бибикова назвала справедливой норму закона о добровольном отказе сенаторов от надбавок к пенсии

Сенатор от Псковской области, председатель Социальной платформы партии «Единая Россия» Елена Бибикова назвала справедливой норму закона о добровольном отказе от статусных преференций по получению надбавок к пенсиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Считаю эту норму закона правильной и справедливой, так как она дает право каждому депутату или сенатору самостоятельно решить вопрос об отказе», - сказала Елена Бибикова.

Сенатор подчеркнула, что законопроект предусматривает возможность отказа от ежемесячной доплаты к пенсии гражданина, имеющего право на нее. В настоящее время такое право возникает только при выполнении двух условий: в случае исполнения депутатами и сенаторами своих полномочий не менее 5 лет и прекращения полномочий (за исключением случаев досрочного прекращения полномочий). При этом обязательны сопутствующие условия: наличие права на страховую пенсию по старости (инвалидности), а также пенсии, досрочно назначенной в соответствии с законом о занятости населения в Российской Федерации.

Законопроект, согласно которому депутаты и сенаторы имеют право отказаться от пенсионных надбавок при выходе на пенсию, принят Государственной Думой в первом чтении. Впервые предложение отменить пенсионные преференции озвучил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Партийцы единогласно приняли решение поддержать эту идею, а также поручить своим коллегам в Госдуме проработать соответствующую законодательную инициативу и внести ее на рассмотрение палаты, чтобы закон вступил в силу уже с 1 января 2019 года.