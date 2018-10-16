Общество

Юных жителей Псковской области приглашают на Интеллектуальные игры для школьников

22 октября открылся прием заявок на участие в Интеллектуальных играх для школьников. Это комбинированный командный турнир, проходящий в несколько этапов и рассчитанный на игроков 14-18 лет. Игры проводит Российский новый университет (РосНОУ) по заказу Росмолодежи. К участию приглашаются команды учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования.

В рамках Интеллектуальных игр состоится Открытый чемпионат России. Участие в нем могут принять русскоязычные учащиеся школ всех регионов России, СНГ и других стран. Соревнование пройдет 29 - 30 ноября дистанционно.

Вопросы игр разработаны в Российском новом университете. В дистанционных играх предусмотрено три типа заданий, в очных - три вида игр («Командный старт», «4 на 4» и «Собери семерку!»). Организаторы постарались выстроить игровые процессы так, чтобы участники развивали в себе не столько эрудицию, сколько навыки критического мышления, умение понимать задание в целом, сопоставлять элементы головоломок, учитывать контекст вопросов. Причем, делать все это нужно на высокой скорости в режиме командной работы.

Подать заявку на участие в Открытом чемпионате России можно до 27 ноября. Адрес регистрации: igames.team, вся информация для участников также доступна в группе «Интеллектуальные игры для школьников»: https://vk.com/igames2018.