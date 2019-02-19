Общество

Псковское УФНС: Зарегистрировать бизнес можно без уплаты госпошлины

Начиная с 2019 года при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и юридического лица можно сэкономить. В каком случае государственную пошлину платить не нужно, прокомментировала и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

С 1 января 2019 года лица, желающие открыть собственный бизнес, освобождены от уплаты государственной пошлины, если необходимый для государственной регистрации пакет документов будет подан в регистрирующий орган в электронном виде.

Указанные изменения внесены в п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 29.07.2018 № 234-ФЗ.

Возможность освобождения от уплаты государственной пошлины устанавливается за государственную регистрацию при создании юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, а также ликвидации юридического лица, создании и прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.

Подготовить и направить в регистрирующий орган комплект необходимых документов можно с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Отмена госпошлины позволяет не только сократить расходы представителей бизнеса, а также стимулировать их к использованию современных технологий.