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Общество

Храм хотят построить рядом с памятником 6-й роте в Черехе

25.02.2019 15:08|ПсковКомментариев: 85

Храм хотят построить рядом с памятником 6-й роте («Купол») в Черехе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом шла речь на заседании оргкомитета по вопросам подготовки мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников.

В заседании приняли участие губернатор области Михаил Ведерников, руководители профильных комитетов администрации Псковской области, глава города Иван Цецерский, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, заместитель губернатора Николай Цветков, представители 76-й дивизии. Была организована видеосвязь с представителями районов Псковской области.

Михаил Ведерников, открывая заседание, отметил, что памятные мероприятия, посвященные подвигу легендарной 6-й роты, поручил провести президент РФ Владимир Путин. «Нужно еще раз напомнить всей стране о величии подвига десантников и подготовить мероприятия на высоком уровне», - подчеркнул губернатор. Также он заявил о необходимости оказания финансовой помощи семьям погибших героев.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян доложил, что родителям и близким родственникам погибших десантников уже оказана материальная помощь. Ряду семей требуется помощь в ремонте жилья и в благоустройстве захоронений погибших десантников.

Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева довела до присутствующих программу мероприятий, посвященных годовщине подвига 6-й роты. В нее вошли выставки, памятные вечера, акции. Также она рассказала, что в киноклубе Псковской областной универсальной библиотеки покажут фильм «Грозовые ворота». Также Жанна Малышева предложила разместить в образовательных учреждениях области баннеры в память о подвиге 6-й роты.

Также на заседании оргкомитета были озвучены планы по возведению храма рядом с памятником «Купол» в Черехе. Предложено создать благотворительный фонд по сбору средств на его строительство. Кроме того, Минобороны планирует создать культурно-досуговый центр на территории одной из частей дивизии.

Напомним, 20-летие подвига 6-й роты будет отмечаться в 2020 году. 29 февраля - 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом, под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт - Сельментаузен, на высоте 776. В бою погибло 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров.

Теги: #76-я дивизия #6-я рота
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 85Версия для печати
 

 
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