Общество

Псковичи будут через интерактивную карту следить за жизнью города

В 2019 году псковичи смогут пользоваться интерактивной картой города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на рабочем совещании, посвященном состоянию дорог муниципалитета, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«В этом году мы сделаем интерактивную карту жизни Пскова. Там будет не только схема уборки, но и, например, можно будет отследить, как исполняют контракт по замене лампочек, освещающих улицы, на энергосберегающие. Там будут и маршруты автобусов, и можно будет отмечать различные дефекты. Там много чего будет, и каждый будет отвечать за свое, - отметил Александр Братчиков. – Скорее всего, эта карта появится на сайте администрации муниципалитета. Сейчас мы по этому поводу активно общаемся с коллегами из «Ростелекома» и «Мегафона». Может, поначалу не все будет корректно работать, но надо с чего-то начинать».