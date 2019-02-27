Общество

Роскомнадзор vs ПЛН и Эхо Москвы в Пскове: акт первый. В мировом суде

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей,

постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания»

В.Путин, Послание президента Федеральному Собранию, 2019 г.

История вокруг Псковской Ленты Новостей и Эхо Москвы в Пскове, связанная с публикацией текста Светланы Прокопьевой «Репрессии для государства», вызвала широкий резонанс и повлекла серьезные последствия. Есть разные точки на содержание статьи. Многие, очевидно, пытаются сегодня нажить на этом политический капитал.

Но тут, прежде всего, необходимо разобраться, что происходит на самом деле. Чтобы избежать ненужных эмоций и рассмотреть ситуацию непредвзято, я демонстративно не стану обсуждать вопрос, имелись ли там «признаки оправдания терроризма». Не будем сейчас говорить о свободе слова, воспрепятствовании деятельности журналиста и прочих подобных вещах. Подойдем к проблеме сугубо процессуально, опираясь на ход судебных процессов и непосредственно судебные решения.

К диалогу на эту тему я бы хотел пригласить наши правоохранительные органы, ответственные за соблюдение прав и законности на территории Псковской области.

С конца ноября 2018 года, когда Роскомнадзор усмотрел «признаки оправдания терроризма» в статье Светланы Прокопьевой «Репрессии для государства», ПЛН и Эхо Москвы в Пскове подвергаются постоянным нападкам этого государственного органа. Претензии Роскомнадзора мы детально разберем в одной из следующих статей. А сегодня давайте посмотрим, как прошли мировые суды по публикации С.Прокопьевой. Больше внимания я уделил процессу по Псковской Ленте Новостей, так как процесс по Эху Москвы в Пскове по сути ничем не отличался.

Мне не раз доводилось участвовать в судебных процессах самого разного уровня и содержания - от мировой юстиции и районных судов до коммерческого арбитража. Многое видел. Однако ход процесса против Псковской Ленты Новостей 31 января и 6 февраля 2019 год без преувеличения поверг меня в шок.

Напомню: обвинения Роскомнадзора строились исключительно на экспертном заключении, выполненном двумя сотрудниками ФГУП «Главный радиочастотный центр» - организации, юридически полностью подчиненной Роскомнадзору. Справедливости ради, судьи обычно просто не приобщают такое заключение уже в силу того, что экспертиза по определению должна быть независимой. Но есть и другие нюансы.

Во-первых, ни один из экспертов Роскомнадзора не являлся по образованию лингвистом или филологом. Оба, как выяснилось, имеют только юридическое образование. Как же в таком случае им была доверена именно лингвистическая экспертиза текста?

Во-вторых, оба эксперта - весьма молодые люди, 1991 и 1994 года рождения. Стаж одного из экспертов составляет чуть более года работы, у второго немногим более. Молодость - отнюдь не недостаток. Но насколько корректно доверять экспертизу в столь неоднозначной ситуации молодым людям, едва сошедшим со студенческой скамьи?

В-третьих, насколько независимой является экспертиза, которую делали в полностью подчиненной Роскомнадзору организации? И в какой степени независимыми в своих выводах могли быть едва оперившиеся эксперты? Для меня это совершенно риторический вопрос. В том числе как для экс-руководителя Управления Министерства юстиции по Псковской области, в подчинении которого также имелся центр проведения экспертиз.

И, наконец, в-четвертых - дата выполнения экспертизы. Напомню, что предупреждение ПЛН по «признакам оправдания терроризма» было вынесено 26 ноября 2018 года. А теперь смотрим на дату проведения экспертизы и видим - 3 декабря 2018 года. То есть экспертиза была выполнена «задним числом», неделю спустя после принятия решения. О чем это говорит? Не стану утверждать, но думаю, что результаты экспертизы просто были подогнаны под ранее принятое решение. Нестыковочка, мягко говоря. Но суд в этом никакой странности не усмотрел.

В процессе судья Екатерина Хатулёва, рассматривавшая дело, сочла необходимым заслушать сотрудников, выполнявших экспертизу для Роскомнадзора. При этом она наделила их статусом «специалистов», коими они не могли быть по определению. Дело в том, что специалисты в административном процессе не проводят никаких исследований – это прерогатива судебных экспертов. Эти двое могли лишь оказывать суду техническое содействие. В то же время, несомненная заинтересованность сотрудников ФГУП «Главный радиочастотный центр» и их очевидная связанность своими же выводами прямо обязывали их взять самоотвод, чего, конечно же, сделано не было. Об этом суду напомнила и защита, сделав собственное заявление об отводе, но суд его категорично отклонил. И здесь недоумение вызывают два момента.

Во-первых, зачем в судебный процесс привлекать лиц, которые уже высказали свое мнение по вопросу? Неужели в надежде, что эксперты в суде изменят свои показания? Что нового хотела услышать судья? Естественно оба эксперта Роскомнадзора полностью подтвердили свои прежние умозаключения.

Во-вторых, как мы можем оценить «незаинтересованность в исходе дела» этих лиц? Ведь само дело, если подходить с позиции буквы закона, было инициировано на основании выводов этих экспертов. Думаю, каждый человек, кто еще дружит с логикой и здравым смыслом, в состоянии ответить на эти вопросы.

Но, как вы понимаете, судью Хатулёву и это не остановило. Не смутил ее и тот факт, что данное экспертное заключение было подготовлено вне рамок административного расследования (которое Роскомнадзор в спешке, надо полагать, просто не подумал назначить). Это очень важный процессуальный момент. Сразу же были нарушены базовые принципы административного производства. Соответственно, определения о назначении экспертизы не выносилось, а сами эксперты, как того требует закон, не были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Несмотря на это, мнение экспертов Роскомнадзора было внимательно заслушано и запротоколировано.

Логичный вопрос: а на чем строилась линия защиты Псковской Ленты Новостей? Каковы были аргументы адвокатов и какую они получили правовую оценку в судебном заседании? Тут еще больше интересного.

Для начала поясню такой нюанс. Поскольку Роскомнадзор не назначил административного расследования и не вынес определение о назначении экспертизы, такое определение должен был вынести суд. Это, как говорится, азы юриспруденции. С этой целью защитники ПЛН подготовили соответствующее ходатайство о проведении независимой экспертизы.

Несмотря на очевидность решения, судья Хатулева отклоняет ходатайство о проведении независимой экспертизы. В этот момент в зале суда случилась «немая ревизоровская сцена». Как так-то? Тут надо обратить внимание, что защитники ПЛН, как того требует процессуальное законодательство, предложили судье не конкретную экспертную организацию, а выбор из нескольких. То есть ни о каких «предварительных договоренностях» с экспертами и речи быть не может. Судья могла выбрать любую из предложенных организаций, но, видимо, она решила не рисковать.

Добавлю, что на рассмотрение совершенно рутинного ходатайства судье потребовалось более 40 минут, для чего она удалилась в совещательную комнату. С кем она в этот момент совещалась, получала ли какие-то «ценные указания», мы, естественно не можем и не станем утверждать. Однако столь длительное отсутствие и последующее странное решение, как говорится, наталкивают на размышления…

Единственное, в чем судья не смогла отказать – это в праве представить заключения независимых экспертов-лингвистов (не в статусе назначенных судом). Один из них – профессор Санкт-Петербургского университета – представил разгромную рецензию на принятое судом заключение экспертов Роскомнадзора. Другой – профессор Новгородского государственного университета – однозначно и аргументированно доказал, что в статье Светланы Прокопьевой нет вообще никаких признаков оправдания терроризма.

Обозревая и оценивая в судебном процессе эти заключения, судья сделала вывод, что «они носят субъективный и оценочный характер». Следите за руками: мнение экспертов Роскомнадзора – «вынесено квалифицированными специалистами, на основании всестороннего исследования материала, сделаны обоснованные выводы…». А два независимых мнения профессоров, никак не связанных ни с ПЛН, ни с Эхо Москвы – «носят субъективный и оценочный характер». Есть еще вопросы?

В этом месте вопрос есть у меня: читала ли уважаемая судья Конституцию РФ?

Вынужден напомнить, что в соответствии с ч.3 ст.123 Конституции Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. С какой стороны ни посмотри, состязательности и равноправия сторон в этом процессе и близко не было…

23 января 2018 года, на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию Верховного Суда РФ, Президент России Владимир Путин сказал: «Современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости. И конечно, он должен обладать высокой правовой культурой, уважать участников судопроизводства. Такому судье будут доверять люди, а его работа, безукоризненное ведение процесса послужат повышению авторитета судебной власти в обществе».

Повысил ли ход нашего процесса авторитет судейской власти в обществе? Каждый вправе сделать самостоятельный вывод…

Переходим непосредственно к вынесенному решению.

Цитата: «В статье «Репрессии для государства» содержатся высказывания, публично оправдывающие терроризм. Приходя к такому выводу, суд учитывает следующее… Понятие «публичное оправдание терроризма» раскрывается в примечании 1 к ст. 205.2 УК РФ. Под этим понимается «публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании»…

Как думаете, есть ли в статье Светланы Прокопьевой хотя бы намек на «признание идеологии и практики терроризма правильными»? Или мысль о том, что пример архангельского подростка следует взять на вооружение? Конечно же, ничего подобного нет и в помине. Но судью мировой юстиции города Пскова это, как вы понимаете, не смутило.

Не смутил ее и тот факт, что текст, опубликованный на ПЛН, представляет собой расшифровку эфира на Эхо Москвы в Пскове. Эфир состоялся 7 ноября, а публикация на ПЛН – 8 ноября 2018 года и этот факт был установлен судом. Это имеет принципиальное значение.

Потому что, согласно ст.57 Федерального закона о средствах массовой информации «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений… если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации…». Однако суд данные доводы «находит несостоятельными». А почему? А без объяснения причин.

Напомню, что любое судебное решение включает в себя мотивировочную часть. В ней, помимо прочего, должны быть указаны «доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд…». Честно говоря, первый раз на своей памяти сталкиваюсь с судебным решением, где в мотивировочной части нет собственно мотивировки…

Итог вы знаете. Псковская Лента Новостей получила штраф в размере 200 000 рублей. Аналогичное решение со штрафом в 150000 руб. днем ранее было вынесено по Эху Москвы в Пскове уже другим судьей - Екатериной Ефремовой. Только по это делу судье даже не понадобились пояснения сотрудников ФГУП «Главный радиочастотный центр». Их заключение суд, как и ожидалось, принял без какой-либо дополнительной аргументации, а выводы профессоров в судебном постановлении оценены, как «ненадлежаще обоснованные». Я не стал здесь уделять процессу по Эхо Москвы в Пскове пристальное внимание по причине того, что оба решения написаны как под копирку. И это также заставляет нас предполагать наличие некоего координирующего центра всего этого действа. Хотя постойте, одно отличие все же есть - сумма штрафа. Перепечатка текста С.Прокопьевой на портале ПЛН была оценена на 50 000 рублей дороже, чем эфир на Эхо Москвы в Пскове.

Оба постановления, конечно же, обжалуются в установленном порядке. Посмотрим, что обо всем этом думает Псковский городской суд…

И последнее. В ходе судебного процесса неожиданно выяснилось, что у судьи на руках есть материалы уголовного дела в отношении С.Прокопьевой. Тонкость ситуации в том, что дело это было возбуждено едва ли не в день суда. Но и это не столь важно. Главный вопрос - каким вообще образом эти материалы оказались в руках судьи? Ведь, по сути, судья принимала решение, держа в уме заведенное на Прокопьеву уголовное дело. Где же тут объективность и непредвзятость суда? В непредвзятом процессе у судьи вообще этого «знания» быть не должно, дабы она могла вынести решение, опираясь исключительно на материалы рассматриваемого дела. Однако кто-то предоставил судье соответствующую информацию и с вполне конкретной целью.

А вот какая этим преследовалась цель, и как история будет развиваться дальше - об этом читайте в следующей статье на Псковской Ленте новостей.

Продолжение следует.

Константин Калиниченко