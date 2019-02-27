Общество

Псковская таможня выявила 2 автомобиля, ввозимых под видом запчастей

В Себежском районе таможня обнаружила 2 автомобиля, ввозимых под видом запасных частей. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В Себежском районе, на таможенном посту ЖДПП Посинь Псковской таможни (российско-латвийская граница), при проведении таможенного досмотра вагона с товаром «автомобильные запчасти б/у» был выявлен товар, не заявленный в товаросопроводительных документах.

Отправитель товара - фирма, зарегистрированная в Литве.

Получатель товара - организация, зарегистрированная в Таджикистане.

В транзитной декларации декларант заявил о перемещении бывших в употреблении различных запчастей для легковых автомобилей, общим количеством грузовых мест товара - 2807.

При проведении таможенного контроля после подачи транзитной декларации таможенным органом было принято решение о таможенном досмотре товаров, перемещаемых в вагоне.

Таможенный досмотр выявил, что в вагоне перемещался и незаявленный товар: бывшие в употреблении наружные зеркала заднего вида и магнитолы легковых автомобилей, в количестве 121 штук. Кроме того, среди запчастей в вагоне находилось 2 легковых автомобиля. Легковые автомобиля в товаросопроводительных документах были заявлены как бывшие в употреблении кузова автомобилей с установленным двигателем без номера и шасси в полной комплектации. В данном случае декларантом неправильно были применены основные правила интерпретации и неверно классифицирован товар в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.

Общий вес брутто товара-предмета административного правонарушения составил 2799 килограммов, общая стоимость - 744 тысячи рублей.

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении.