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Общество

С сегодняшнего дня на форуме ПЛН вводится обязательная авторизация

04.03.2019 13:19|ПсковКомментариев: 19

Уважаемые читатели Псковской Ленты Новостей!

С 4 марта на нашем форуме введена обязательная авторизация пользователей. Тот, кто хочет оставить комментарий, должен авторизоваться любым из предложенных способов. Анонимное комментирование впредь будет невозможно.

Форум Псковской Ленты Новостей всегда был и остается местом для дискуссий на самые разные темы - от политики до культуры. К сожалению, в последнее время эти дискуссии становились все менее содержательными. Форум превратился в поле битвы разных противоборствующих группировок, которые усилиями многочисленных «ботов» и «троллей» превратили его в место постоянной ругани и оскорблений. Временами это переходило в циничную травлю жителей нашей области.

Очевидно, что длительный период против открытого форума ПЛН велась скрытая война, определенные политические силы пытались всеми способами дискредитировать площадку, вынудить адекватных людей перестать посещать ПЛН, общаться и дискутировать на форуме. Помимо оскорблений и фейковой информации в форум стали генерировать значительный объем совершенно бессмысленного контента, единственная цель которого - замусорить ленту форума и прекратить на ней любое содержательное общение.

Кроме того, в последние месяцы форум ПЛН стали активно использовать с целью рекламы запрещенных веществ, психотропных препаратов и пропаганды экстремизма. Практика показала, что в условиях анонимного форума существующие способы фильтрования информации не могут полностью обезопасить от появления подобного контента. К сожалению, правоохранительные органы нам ничем не смогли помочь в решении данной проблемы.

Зато Роскомнадзор внимательно отслеживает подобные комментарии. Если раньше достаточно было просто их удалить, то сегодня наказание следует незамедлительно. Напомним, именно из-за анонимного комментария, в котором «бездушная машина» Роскомнадзора усмотрела «признаки экстремизма», 30 ноября 2018 года сайт Псковской Ленты Новостей был заблокирован более чем на 12 часов. Редакция получила соответствующее предупреждение. Совершение аналогичного нарушения в течение года фактически дает право Роскомнадзору закрыть ПЛН. Именно об этом нам, по сути, прямым текстом не раз сообщали сотрудники Роскомнадзора, предупреждая, что недоброжелатели (те, кому не нравится гражданская позиция наших авторов) могут целенаправленно загружать на форум информацию противоправного характера, в расчете на санкции со стороны органов государственной власти. Другими словами, в современных условиях сохранение анонимного форума - это прямая угроза дальнейшему существованию самого популярного СМИ Псковской области.

Между тем, наша цель - давать обществу объективную информацию о происходящих событиях, представлять весь спектр мнений и точек зрения на актуальные проблемы, комментарии ответственных чиновников и лидеров общественного мнения. В этом смысле задача сохранить ресурс представляется нам приоритетной.

По пути авторизации форумов пошли почти все федеральные масс-медиа. Сегодня это общепринятая практика. И в целом авторизация сегодня по умолчанию введена практически всеми популярными ресурсами: от социальных сетей до сайта государственных услуг.

В то же время, для комментирования на форуме Псковской Ленты Новостей совершенно не обязательно делиться с редакцией персональными данными. Чтобы идентификация была максимально простой, мы предлагаем нашим читателям выбрать наиболее удобный для них способ авторизации. Авторизоваться возможно при помощи аккаунта в наиболее популярных социальных сетях: Facebook, Вконтакте, Одноклассники. Также вы можете авторизоваться через собственный аккаунт в Google.

Тем, кто не имеет или не хочет использовать свои страницы в соцсетях, можно пройти авторизацию через номер мобильного телефона.

Теги: #Псковская Лента Новостей
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 19Версия для печати
 

 
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