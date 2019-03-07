Общество

Не стало экс-главы Псковского района Владимира Шураева

Скончался экс-глава Псковского района, экс-депутат Собрания депутатов Псковского района Владимир Шураев. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Последние несколько лет он боролся с раком. В январе текущего года Владимир Шураев сложил депутатские полномочия по состоянию здоровья.

5 февраля он сделал свою последнюю запись в Фейсбуке, посвятив ее Всемирному дню борьбы с раком, который ежегодно отмечается 4 февраля.

«Уже шестой год я борюсь с этой тяжелой болезнью. Эта борьба непростая: 7 операций, несколько курсов химиотерапии, облучения. Борьба идет с переменным успехом. В конечном итоге я пришел к выводу, что сейчас мое будущее зависит только от Господа Бога. Как он решит, так и будет. В этой связи встает вопрос - для чего Господь дает человеку жизнь? Наверное для того, чтобы человек мог выполнить свою миссию на Земле. Основная миссия - это, конечно, продолжение рода человеческого. У каждого из нас есть и свои цели, у кого-то возвышенные, у кого-то глобальные, а у кого-то и совсем маленькие, но от этого не менее важные.

Недавно я был у самого порога, душа моя чувствовала острое беспокойство, а ум все не мог понять, что же меня здесь держит. В какой-то момент я понял, что не успел многого сказать родным. Я понял, что основная миссия, по крайней мере моя, была создать хорошую семью, вырастить и воспитать детей, принести какую-то пользу людям. И Бог дал мне возможность остаться, поговорить о самом сокровенном с моими любимыми, и на душе стало теплее и светлее.

За время болезни я неоднократно бывал на Афоне, посетил большинство монастырей. Я имел счастье неоднократно приложиться к чудотворной иконе Божьей Матери Всецарице (Пантанасса) в Ватопедской обители и молить об исцелении. В разговоре с одним из монахов о.Дорофеем услышал мысль, что Господь особо отмечает людей онкологией, чтобы еще при жизни они готовились к царствию небесному, покаялись в своих грехах и предстали на суд Божий с чистой душой. Важно этой возможностью воспользоваться. Ведь все равно каждый подойдет к своему порогу и каждый переступит его однажды, а когда это будет, одному Богу известно», - написал тогда Владимир Шураев.

В заключение он пожелал успешного лечения больным. «Пусть Господь даст сил на борьбу вам и вашим близким. Дай Бог, чтобы на вашем пути встречались хорошие врачи, и Бог им в помощь! #ракбоитсясмелых», - заключил он.

Владимир Шураев родился 20 апреля 1957 года в Витебской области. В 1979 году окончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище. В 1991 году окончил Военную командную академию имени маршала Г.К. Жукова. С 1975 -1995 гг. - служба в Вооруженных Силах СССР и РФ, подполковник запаса. В 1996-1998 годах работал в ЖКХ Псковского района.

1998 г. - заместитель главы Псковского района по работе с депутатами.

2000 г. - первый заместитель главы Псковского района.

С апреля 2003 года по июль 2013 года - глава Псковского района.

С июля 2013 года по октябрь 2014 года - председатель комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области

С октября 2014 года по февраль 2017 года начальник управления внутренней политики администрации Псковской области

С февраля 2017 года - исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Псковской области

В сентябре 2017 года избран депутатом Псковского районного Собрания.