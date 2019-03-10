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Общество

Госдума приняла закон об алиментах для нетрудоспособных предпенсионеров

12.03.2019 12:39|ПсковКомментариев: 1

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об обеспечении права на алименты для нетрудоспособных граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект изменений в статью 169 Семейного кодекса РФ был внесен в нижнюю палату главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Закон сохраняет право на получение алиментов для нуждающихся в помощи лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин).

Предполагается, что указанное право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста.

Такой подход позволит гарантировать максимальную защиту права на социальное обеспечение указанных категорий лиц.

Ранее, комментируя инициативу, Крашенинников отметил, что согласно Семейному кодексу РФ, нетрудоспособность является основанием для получения алиментов. Так, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, сказал председатель комитета.

Право на алименты также имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчимы и мачехи, добавил Крашенинников.

Теги: #закон #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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