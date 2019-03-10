Общество

В Пскове пройдет презентация проектов и программ Российского Союза Молодежи

19 марта в 17.00 в проектном офисе «Команды 2018» состоится презентация проектов и программ Российского Союза Молодежи. На мероприятие приглашаются все желающие, сообщается в официальной группе РСМ в Псковской области в соцсетях.

Напомним, что каждый год в проектах РСМ по всей России участвует четыре миллиона человек. Это школьники, студенты, предприниматели, молодежь из больших городов и малых сел. Региональные организации РСМ и общественные представительства ЦК РСМ созданы в 76 субъектах Российской Федерации. Общая численность индивидуальных членов РСМ более 115 тысяч молодых человек.