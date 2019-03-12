Общество

В 2019 году в Бежаницком районе отремонтируют Дом культуры

В 2019 году в Бажаницком районе полностью отремонтируют Дом культуры. Из областного бюджета выделят на ремонт здания 11 миллионов рублей. Как Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение озвучил губернатор Псковско области Михаил Ведерников на встрече с главой Бежаницкого района Сергеем Михеевым 14 марта.

«Нам многое удалось сделать совместными усилиями. Мы завершили строительство пристройки к местному Дому культуры, а в этом году благодаря вашей настойчивости выделим 11 миллионов рублей на ремонт самого здания Дома культуры. Это хороший пример взаимодействия федеральной, региональной и районной власти», - отметил Михаил Ведерников.

Сергей Михеев доложил о том, что сейчас идет корректировка сметы ремонта Дома культуры.

Кроме того, в рамках встречи губернатор и глава района обсудили и другие приоритетные направления работы в 2019 году.