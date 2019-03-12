Общество

Псковские приставы взыскали 325 тысяч рублей с компании за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Псковские приставы взыскали 325 тысяч рублей с компании за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В УФССП России по Псковской области были возбуждены исполнительные производства о взыскании с псковской организации задолженности по 5 штрафам уполномоченного органа в общей сумме в 325 тысяч рублей. Все назначенные штрафы были за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Организация, осуществляя лесосечные работы, допустила ряд нарушений. На месте рубок не была проведена очистка лесосеки от порубочных остатков, а также не вывезена часть оставшейся древесины.

За данные нарушения на организацию было составлено 5 административных протоколов, по которым назначено 5 административных штрафов по 65 тысяч рублей каждое.

В целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов судебный пристав ознакомил должника с возбуждением данных исполнительных производств, а также вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных организациях и запрет на какие-либо регистрационные действия с транспортными средствами должника.

В результате предпринятых действий со стороны судебных приставов, организация оплатила все пять своих административных штрафов. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.