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Общество

Псковский филиал Академии ФСИН России провел научно-методический семинар, посвященный 140-летию образования УИС

15.03.2019 17:29|ПсковКомментариев: 0

Семинар «Исследования псковских ученых в сфере политико-правового образования» собрал профессорско-преподавательский состав, курсантов и студентов образовательных организаций региона, представителей УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Заместитель начальника псковского филиала академии по учебной и научной работе Юлия Михайлова, приветствуя участников мероприятия, отметила, что наука неразрывно связана с образованием, и исследования в сфере политико-правового образования имеют большое значение, особенно для ведомственного вуза, который готовит кадры для уголовно-исполнительной системы, и пожелала всем интересной плодотворной работы.

На семинаре прозвучали доклады «Институты политического образования в современной России», «Современные подходы к преподаванию социально-политических наук», «Модель процесса формирования личностной готовности к обеспечению информационной безопасности», «Роль образования в противодействии терроризму и экстремизму», «Влияние международно-правовых средств на отечественный опыт противодействия терроризму» и другие выступления.

Отметим, что организатором научного мероприятия выступила кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин псковского филиала Академии ФСИН России.

Теги: #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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