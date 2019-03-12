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Скончался Почетный гражданин города Пскова, заслуженный строитель России Анатолий Изосин

Вчера, 17 марта, на 69-м году жизни скончался Почетный гражданин города Пскова, заслуженный строитель России Анатолий Изосин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГК «ЛУГ».

Коллектив группы компаний «ЛУГ» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Изосина. «Почти всю свою трудовую жизнь Анатолий Федорович отдал работе в Псковском домостроительном комбинате (ЗАО «ДСК»), укреплению величия и процветания Пскова. Благодарим его за профессионализм и многолетнее служение профессии строителя. Искренне скорбим о его утрате», - подчеркнули в компании.

Напомним, что Анатолий Изосин родился 5 августа 1950 года в селе Юлово Пензенской области. Закончив в 1972 году Пензенский инженерно-строительный институт, по специальности «промышленное и гражданское строительство», он по распределению был направлен на работу на Псковский домостроительный комбинат, далее ЗАО «ДСК». За период работы с 1972 по 1981 год он прошел все ступени роста истинного строителя, был и мастером, прорабом и начальником участка, показав свои способности организатора и грамотного инженера в декабре 1981 года, приказом Псковского территориального управления строительства был назначен главным инженером «ДСК».

В 1996 году был избран уже генеральным директором ЗАО «ДСК». В 2002 году присвоено звание «Заслуженный строитель России», обладатель юбилейной медали «Ветеран Минстроя СССР и Россевзапстроя». В 2009 году Анатолий Изосин стал обладателей звания «Человек года 2009». В этом же году награжден орденом «Лидер Российской экономики — 2009».

В 2013 году Анатолий Изосин Указом Президента награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Анатолий Изосин являлся председателем Попечительского Совета Красногородской школы интернат. Так же он был членом Попечительского Совета государственного учреждения социального обсуждения «Социально реабилитационного центра для несовершеннолетних» Дедовичского района, членом Клуба православных предпринимателей «За труды во Славу Церкви», а также членом Попечительского Совета благотворительный фонд строителей «Память».

В 2014 году на 46-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва Анатолию Федоровичу Изосину присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».