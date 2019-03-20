Общество

Госдума приняла закон о выплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума.

Тем самым депутаты реализовали поручение президента РФ, который в Послании Федеральному Собранию поставил вопрос о необходимости справедливого повышения пенсий, сообщает «Интерфакс».

Дело в том, что с 1 января 2019 года сложилась ситуация, при которой ряд пенсионеров, которые получили доплату до прожиточного минимума, не ощутили обещанного повышения пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, поскольку это повышение было засчитано вместо соцдоплаты до прожиточного минимума. То есть у них реального повышения пенсии не произошло.

Президент поручил исправить ситуацию, после чего правительство внесло на рассмотрение Госдумы соответствующий проект закона.

Он исключает «из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты - ИФ), выплачивая их сверх величины ПМП (прожиточного минимума пенсионера), установленного в субъекте Российской Федерации», поясняется в сопроводительных материалах.

Суммы указанных индексаций будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением ПМП в следующем году. Вместе с тем в следующем году сверх ПМП также будут выплачиваться суммы текущих индексаций.

Закон содержит норму о единой методике расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении этой законодательной инициативы заявил, что необходимо установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.

«Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», - подчеркнул спикер.

Он обратил внимание на то, что цель закона – «поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата».

Законом вносятся поправки действующий федеральный закон "О государственной социальной помощи".

Ранее заместитель главы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что пенсионеры, которым общие пенсионные выплаты не были реально повышены с 1 января 2019 года, получат надбавку задним числом в мае-июне.

В Госдуме считают, что Советом Федерации закон может быть рассмотрен 27 марта.