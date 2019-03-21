Общество

Подборка эксклюзивных сериалов в онлайн-кинотеатре ivi

Сериалов сегодня на экраны выпускается очень много и все они, безусловно, заслуживают внимания и находят своего зрителя. Совместно с онлайн-кинотеатром ivi Псковская Лента Новостей подготовила подборку сериалов, серии которых будут доступны лишь месяц после выхода. Не упустите шанс!

Филармония, 1 сезон

В сериале https://www.ivi.ru/watch/filarmoniya/season1 повествуется о возвращении в Париж дирижера Хелен, которая планирует возглавить местный оркестр. В процессе работы она обращает свое внимание на крайне талантливую скрипачку. Впрочем, саму Хелен преследует одно жизненное испытание за другим, в Париже ей мало кто рад, даже оркестр, которым она руководит, крайне неприветлив, особенно если учесть, насколько нетрадиционные методы она использует в своей работе. Требовательность и исключительный слух, которые должны стать главным подспорьем в столь нелегкой деятельности, напротив, становятся препятствием, и только Селена становится для Хелен поддержкой в ее стремлении возродить оркестр.

Здесь, на Земле, 1 сезон

Сын прокурора Карлос занимается расследованием убийства своего отца, в то время как его отчим берет на себя у правление строительством аэропорта, зная о том, что данное мероприятие встретит массу протестов со стороны городских жителей. В череду сложных жизненных перипетий попадает и друг детства Карлоса – Адам, который прилагает все усилия для того, чтобы разобраться с беспорядками в городе, тем самым получая реальный шанс завоевать доверие губернатора.

По дороге с Норманом Ридусом, 3 сезон

Известный байкер Норман Ридус катается по городам мира с целью познакомиться с субкультурой байкеров в каждом из них. Таким образом он уже на протяжении трех лет рассказывает зрителям о своем увлечении, представив его в увлекательном реалити-шоу и подбирая нескучных попутчиков среди друзей из актерской среды. Целью их поездок являются увлекательные встречи с теми, кто разделяет их пристрастие и демонстрация обычному зрителю совершенно иной стороны того мира, который ранее казался столь неизведанным.

11.22.63, 1 сезон

Сюжет сериала, снятого по роману Стивена Кинга, разворачивается вокруг жизни обычного человека, учителя Джейка Эппинга, которому представляется совершенно уникальная возможность открывать временной портал и путешествовать в далекий 1960 год. Джейк решается на немыслимое – переписать историю США того времени, предотвратив убийство президента. Совместно с Элом, он приступает к расследованию заговора, в котором принимает участие Харви Освальд. Правосудие над предполагаемым убийцей планирует совершить сам главный герой, однако прошлое всеми силами пытается ему сопротивляться, так как менять его не дано никому.