Подборка эксклюзивных сериалов в онлайн-кинотеатре ivi

Сериалов сегодня на экраны выпускается очень много и все они, безусловно, заслуживают внимания и находят своего зрителя. Совместно с онлайн-кинотеатром ivi Псковская Лента Новостей подготовила подборку сериалов, серии которых будут доступны лишь месяц после выхода. Не упустите шанс!
В сериале https://www.ivi.ru/watch/filarmoniya/season1 повествуется о возвращении в Париж дирижера Хелен, которая планирует возглавить местный оркестр. В процессе работы она обращает свое внимание на крайне талантливую скрипачку. Впрочем, саму Хелен преследует одно жизненное испытание за другим, в Париже ей мало кто рад, даже оркестр, которым она руководит, крайне неприветлив, особенно если учесть, насколько нетрадиционные методы она использует в своей работе. Требовательность и исключительный слух, которые должны стать главным подспорьем в столь нелегкой деятельности, напротив, становятся препятствием, и только Селена становится для Хелен поддержкой в ее стремлении возродить оркестр.
Сын прокурора Карлос занимается расследованием убийства своего отца, в то время как его отчим берет на себя у правление строительством аэропорта, зная о том, что данное мероприятие встретит массу протестов со стороны городских жителей. В череду сложных жизненных перипетий попадает и друг детства Карлоса – Адам, который прилагает все усилия для того, чтобы разобраться с беспорядками в городе, тем самым получая реальный шанс завоевать доверие губернатора.
Известный байкер Норман Ридус катается по городам мира с целью познакомиться с субкультурой байкеров в каждом из них. Таким образом он уже на протяжении трех лет рассказывает зрителям о своем увлечении, представив его в увлекательном реалити-шоу и подбирая нескучных попутчиков среди друзей из актерской среды. Целью их поездок являются увлекательные встречи с теми, кто разделяет их пристрастие и демонстрация обычному зрителю совершенно иной стороны того мира, который ранее казался столь неизведанным.
Сюжет сериала, снятого по роману Стивена Кинга, разворачивается вокруг жизни обычного человека, учителя Джейка Эппинга, которому представляется совершенно уникальная возможность открывать временной портал и путешествовать в далекий 1960 год. Джейк решается на немыслимое – переписать историю США того времени, предотвратив убийство президента. Совместно с Элом, он приступает к расследованию заговора, в котором принимает участие Харви Освальд. Правосудие над предполагаемым убийцей планирует совершить сам главный герой, однако прошлое всеми силами пытается ему сопротивляться, так как менять его не дано никому.